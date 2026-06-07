Más de 50 ciclistas participaron de una jornada deportiva en el circuito callejero de Ruta 1

La competencia reunió a deportistas de distintas ciudades de la provincia y sumó una categoría infantil recreativa para promover la práctica del ciclismo entre los más pequeños.

Hoy 15:24

Con una importante convocatoria de competidores y familias, se desarrolló el sábado por la tarde un encuentro de ciclismo callejero en el circuito de Ruta 1, organizado por la Agrupación de Ciclismo Máster de La Banda y acompañado por el municipio local.

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La actividad congregó a 50 ciclistas de diferentes localidades, entre ellas La Banda, Capital, Fernández, Suncho Corral y Quimilí, quienes participaron en las distintas categorías competitivas. Además, niños y niñas de entre 5 y 12 años formaron parte de una prueba recreativa especialmente pensada para incentivar el interés por este deporte desde edades tempranas.

La propuesta tuvo como objetivo fomentar la actividad física, la integración y la participación familiar, generando un espacio donde convivieron la competencia deportiva y el disfrute recreativo.

Al término de la jornada, los organizadores dieron a conocer las clasificaciones de las distintas categorías. En Élite-Máster A, el triunfo fue para Luján Paz, seguido por Gastón Bravo y Fernando Rivadeneira. En Máster B, José Ibañez se quedó con el primer puesto, escoltado por Marcelo Morales y Fernando Rivadeneira. En Máster C, el ganador fue Marcelo Morales, mientras que Eddy Bravo y Sebastián Graciano completaron el podio. Por su parte, en Máster D, Luis Martínez obtuvo el primer lugar, seguido por Luis Robles y Hugo Morales.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de la categoría infantil no competitiva, en la que los pequeños recorrieron el circuito acompañados por sus familias y alentados por un nutrido grupo de espectadores.

El presidente de la Agrupación de Ciclismo Máster de La Banda, Adrián Berón, valoró el acompañamiento institucional y resaltó el esfuerzo de quienes integran la entidad para sostener este tipo de iniciativas. Asimismo, agradeció la colaboración del municipio, de la Dirección de Deportes, de la Dirección de Tránsito y de la Policía de la Provincia por el operativo de seguridad desplegado durante el evento.

Por su parte, el ciclista Bernardo Irulson destacó la incorporación de la categoría infantil y señaló que busca recuperar el semillero del ciclismo santiagueño. Explicó que la propuesta no tiene carácter competitivo, sino recreativo, con el propósito de que los niños puedan acercarse al deporte en un ambiente de aprendizaje y disfrute.

Los organizadores adelantaron que continuarán trabajando para fortalecer la práctica del ciclismo en la provincia, impulsando actividades que permitan sumar nuevos participantes y proyectar futuros deportistas.