La abuela de Agostina reveló que desconfiaba del segundo detenido desde el día de la desaparición

Elizabeth Fernández aseguró que Osvaldo Fassetta tuvo actitudes sospechosas mientras colaboraba en la búsqueda de la adolescente. Además, sostuvo que el femicidio no habría sido cometido por una sola persona.

Hoy 15:48

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la abuela de la adolescente, Elizabeth Fernández, reveló que desde las primeras horas de la desaparición de su nieta sospechó de Osvaldo Fassetta, quien actualmente se encuentra detenido acusado de presunto encubrimiento.

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Según relató la mujer, Fassetta se presentó en la vivienda de Melisa Heredia alrededor de las 4 de la madrugada del día en que desapareció la joven, con la intención de colaborar en la búsqueda.

Sin embargo, Fernández afirmó que algunas conductas del hombre despertaron rápidamente sus sospechas. "Sentí que había algo raro, que no se le despegaba a mi hija. Estaba pendiente de lo que decía y hacía", recordó en declaraciones periodísticas.

La mujer aseguró que su desconfianza fue tan grande que le pidió a su hija que lo retirara de la vivienda, ya que no quería que permaneciera allí mientras la familia atravesaba la angustiante búsqueda de la adolescente.

Las dudas se profundizaron horas más tarde, cuando los familiares se encontraban en una dependencia policial realizando la denuncia por la desaparición. Según sostuvo, comenzaron a recibir llamadas telefónicas extrañas y, aunque del otro lado apenas escuchó algunas palabras, creyó reconocer la voz de Fassetta.

"Estaba segura de que era él", afirmó, al tiempo que señaló que informó inmediatamente la situación a los investigadores. Para Fernández, el ahora detenido estaba atento a los movimientos de la familia y de la investigación.

La mujer también recordó que las sospechas sobre Claudio Barrelier, principal imputado en la causa, surgieron durante la tarde del domingo a partir de información aportada por un remisero y de antecedentes que la madre de la víctima puso en conocimiento de la Policía.

Fernández reclamó que la investigación continúe profundizándose y sostuvo que existen más personas involucradas en el crimen. "Ese tipo no puede haber hecho todo lo que hizo solo. Estoy segura de que hay más personas involucradas", expresó.

Quién es el segundo detenido

Fassetta, de 47 años, fue detenido esta semana por orden judicial y está acusado de haber participado en maniobras de encubrimiento relacionadas con el femicidio de la adolescente de 14 años.

De acuerdo con la investigación, mantenía una relación de amistad con Barrelier y residía temporalmente en una vivienda vinculada al principal acusado, uno de los lugares que quedó bajo análisis durante la pesquisa.

Según trascendió, trabajaba en el rubro de la construcción y compartía en redes sociales publicaciones vinculadas a su vida cotidiana, familiares y actividades recreativas. Su abogado defensor, Eduardo Javier Medina Allende, indicó que la amistad entre Fassetta y Barrelier se había iniciado aproximadamente diez meses atrás a partir de su vínculo con el fútbol.

La causa continúa avanzando con nuevas medidas probatorias y se espera una semana clave para el desarrollo de la investigación, con declaraciones, pericias y la posibilidad de nuevas imputaciones.