Gerardo Zamora despidió al veterano de Malvinas Dante Esteban Padilla con un emotivo mensaje

El senador nacional expresó sus condolencias a la familia del excombatiente santiagueño y destacó su valentía y compromiso en la defensa de la soberanía argentina durante la Guerra de Malvinas.

Hoy 17:58

La muerte del veterano de Malvinas Dante Esteban Padilla generó una profunda conmoción en Santiago del Estero y motivó numerosas expresiones de reconocimiento hacia quien formó parte de los soldados argentinos que combatieron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982.

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Entre los mensajes de despedida se destacó el del senador nacional Gerardo Zamora, quien utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias y rendir homenaje al excombatiente.

"Mis condolencias a familiares y seres queridos del héroe de Malvinas, Dante Esteban Padilla, en este momento de profundo dolor", manifestó el legislador al conocer la noticia.

En su publicación, Zamora también resaltó el legado y el compromiso de Padilla durante la guerra. "Nos deja otro veterano santiagueño que luchó con valentía, honor y patriotismo por nuestra soberanía nacional en el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982", expresó.

Las palabras del senador se sumaron a las múltiples muestras de afecto y reconocimiento que surgieron tras el fallecimiento del excombatiente, cuya trayectoria quedó ligada para siempre a la defensa de la soberanía argentina durante la Guerra de Malvinas.

El mensaje concluyó con una sentida despedida: "Que brille para él la Luz que no tiene fin", una frase que reflejó el respeto y la gratitud hacia quien integró la generación de hombres que combatieron en las islas.

La partida de Dante Esteban Padilla enluta a la comunidad santiagueña y al conjunto de los veteranos de Malvinas, quienes continúan siendo recordados por su entrega, sacrificio y amor por la patria. Familiares, amigos y compañeros de causa evocan hoy su memoria y su legado como uno de los héroes que marcaron una página trascendental de la historia argentina.