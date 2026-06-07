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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 17º
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Policiales

Video: intentó ingresar a dos viviendas de Añatuya y quedó registrado por cámaras de seguridad

Las imágenes muestran a un hombre trepando rejas y golpeando puertas en dos domicilios del barrio Rosso. Las ocupantes de las viviendas lograron frustrar los intentos de ingreso.

Hoy 21:08

Un sujeto intentó ingresar a dos viviendas del barrio Rosso de la ciudad de Añatuya durante la madrugada, pero fue descubierto por las moradoras y no logró concretar ninguno de los hechos. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

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Según trascendió, el episodio ocurrió sobre calle Borges, donde el hombre fue captado recorriendo el sector hasta detenerse frente a una vivienda habitada por una mujer de avanzada edad. En las imágenes se observa cómo trepa las rejas y comienza a golpear puertas y ventanas, además de intentar forzar los accesos para ingresar al inmueble.

La propietaria advirtió la situación y reaccionó de inmediato, enfrentándolo a los gritos, lo que obligó al sospechoso a desistir de su accionar y retirarse del lugar. Sin embargo, minutos después se dirigió a una vivienda vecina con la aparente intención de repetir la maniobra, aunque nuevamente fue descubierto por la ocupante de la casa.

Antes de abandonar la zona, el individuo dejó una campera en el lugar, elemento que podría resultar de utilidad para intentar establecer su identidad. El hecho provocó alarma entre los residentes del barrio, especialmente porque las viviendas involucradas son habitadas por personas mayores.

Las imágenes comenzaron a circular entre los vecinos para alertar a la comunidad sobre lo ocurrido, mientras se espera que las autoridades puedan avanzar en la identificación del sospechoso a partir de los registros de las cámaras de seguridad y otros elementos que quedaron en la escena.

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