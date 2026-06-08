Detenidos en Jujuy tras recuperar una bicicleta robada

La policía de Jujuy detuvo a dos individuos en Palpalá, recuperando una bicicleta robada y un arma blanca en el proceso.

Hoy 02:16

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito llevaron a cabo una serie de operativos en la ciudad de Palpalá, Jujuy, donde detuvieron a dos hombres en diferentes circunstancias.

El primer operativo se realizó alrededor de las 19.40 horas, en las inmediaciones de la feria del barrio 18 de Noviembre. Durante esta acción, los agentes observaron a un hombre que descendió de una motocicleta y se acercó a un vehículo utilitario estacionado sobre avenida Libertad, intentando forzar una de sus puertas con aparentes fines delictivos.

Frente a esta situación, el sospechoso fue retenido por los uniformados. Tras verificar sus antecedentes, se encontró que tenía una solicitud de comparendo y una condena de ejecución condicional vigente.

Durante la requisa, los efectivos encontraron un cuchillo tipo serrucho en su poder, lo que incrementó las sospechas sobre sus intenciones delictivas.

Un segundo operativo tuvo lugar cerca de la 1.50 del sábado, cuando personal policial que patrullaba por calle Palca de Aparzo, en el barrio San José, observó a un individuo transportando una bicicleta infantil de color rojo.

Al notar la presencia de la policía, el sujeto intentó escapar, pero fue interceptado a pocos metros. Las investigaciones posteriores revelaron que la bicicleta había sido robada días antes de una vivienda en el sector de las 96 Viviendas del mismo barrio.

Ambos hombres fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se llevan a cabo las actuaciones correspondientes.