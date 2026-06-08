Tras separarse, Dakota Johnson vende su casa en West Hollywood por una cifra millonaria

La actriz puso en el mercado su emblemática vivienda de estilo mid-century modern por 5 millones de euros, en lo que representa un cierre de etapa personal y una apuesta inmobiliaria exitosa.

Hoy 08:29

La actriz Dakota Johnson decidió poner a la venta su casa en West Hollywood por 5 millones de euros, luego de su separación del músico Chris Martin, en un movimiento que refleja tanto un cambio personal como una significativa operación dentro del mercado inmobiliario de lujo.

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La propiedad, diseñada en 1947 por el reconocido arquitecto Carl Maston, es un exponente del estilo mid-century modern y fue adquirida por Johnson en 2016, poco después del éxito internacional de 50 sombras de Grey. Desde entonces, la vivienda funcionó como un refugio personal en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles.

Según trascendió, la decisión de vender el inmueble está vinculada al deseo de la actriz de cerrar un ciclo emocional tras su relación de ocho años con Martin, con quien también mantenía un vínculo cercano con sus hijos junto a Gwyneth Paltrow.

La casa cuenta con 350 metros cuadrados, distribuidos en cuatro habitaciones, cuatro baños y amplios espacios sociales. Entre sus principales atractivos se destacan una pileta, un fogón circular de ladrillo con piedras volcánicas y un piano Wurlitzer, elementos que refuerzan su estética vintage.

Uno de los espacios más comentados es su cocina de color verde lima, que se volvió un rasgo distintivo tanto para seguidores de la actriz como para amantes del diseño. La decoración interior fue renovada por el estudio Pierce & Ward, que apostó por piezas vintage y arte de época, respetando la esencia original del inmueble.

Antes de Johnson, la propiedad perteneció al productor Ryan Murphy, quien contribuyó a la preservación de varias obras de Maston en Hollywood, consolidando el valor histórico y arquitectónico de estas residencias.

Desde el punto de vista financiero, la operación representa una importante revalorización, ya que la actriz compró la casa por aproximadamente 3 millones de euros y ahora la ofrece por 5 millones, en un contexto de creciente demanda por propiedades de estilo mid-century en Los Ángeles.

Este tipo de arquitectura se ha consolidado como una tendencia dominante en el mercado inmobiliario premium, donde la combinación de diseño, historia y ubicación eleva considerablemente el valor de las propiedades.

Con esta decisión, Dakota Johnson no solo avanza hacia una nueva etapa personal, sino que también posiciona su vivienda como una pieza codiciada dentro del circuito de lujo de Hollywood.

Dakota Johnson