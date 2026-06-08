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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 18º
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Procesan a dos individuos por mortal persecución en Colalao del Valle

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros ha formalizado la investigación contra dos acusados por una persecución que resultó en un accidente mortal en Colalao del Valle.

Hoy 17:46

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros ha iniciado una investigación formal contra dos individuos tras un trágico accidente en Colalao del Valle. El incidente ocurrió cuando una camioneta, perseguida por Gendarmería, colisionó con otro vehículo, resultando en la muerte de dos personas y lesiones a un tercero.

De acuerdo con los detalles revelados, los acusados Julio Agustín Sosa, de 26 años, y Jennifer Fernanda Mamaní, de 21 años, intentaron evadir un control vehicular en la ruta nacional 40. Durante el intento de escape, Sosa manejó de manera imprudente y temeraria, lo que culminó en una peligrosa colisión.

El fiscal César Larry, representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó la prisión preventiva para Sosa, debido a que se le imputan serias infracciones, incluyendo homicidio culposo agravado. Para Mamaní, se solicitaron medidas de menor intensidad.

El hecho tuvo lugar el 6 de junio a las 14:30 horas, cuando Sosa y Mamaní, al notar el control de Gendarmería, decidieron no detenerse y continuar su marcha. Esta decisión provocó una serie de maniobras riesgosas en las que Sosa aceleró su vehículo para evadir la detención.

La colisión se produjo al llegar a la intersección de la ruta 40 con calle Ingeniero Orellana, donde la camioneta de Sosa invadió el carril de otro vehículo, una Chevrolet S10, provocando un choque que resultó fatal. Vidal Chauqui y Jesús Horacio Cancino perdieron la vida instantáneamente, mientras que Anacleto Suárez sufrió lesiones.

Este caso es emblemático en la lucha contra el tráfico de drogas, ya que en la camioneta se encontraron 457 kilos de hojas de coca, lo que añade un componente grave a las acusaciones. La fiscalía se encuentra trabajando arduamente en la recopilación de pruebas y en el seguimiento del caso.

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