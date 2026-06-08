Habló el joven que fue atropellado tras una pelea a la salida de un boliche: “Me empujó hacia la calle y me dejó tirado”

Valentín Lastra difundió un comunicado en el que relató cómo ocurrieron los hechos y pidió que la Justicia profundice la investigación. La causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas.

Hoy 19:36

Mientras avanza la investigación por el episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en Mar del Plata, Valentín Lastra, el joven de 22 años que terminó atropellado tras una discusión a la salida de un boliche, difundió un comunicado en el que brindó su versión de los hechos y reclamó una investigación exhaustiva.

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El hecho ocurrió en las inmediaciones del boliche Mr. Jones, ubicado en la zona de Playa Grande. Según explicó el joven, se encontraba junto a un grupo de amigos cuando se produjo un altercado que derivó en la agresión.

“Los hechos ocurrieron a la salida del local nocturno, cuando regresábamos hacia mi automóvil”, señaló Lastra en el escrito. Asimismo, indicó que la causa es investigada por la Fiscalía N° 4 de Mar del Plata bajo la calificación de “lesiones dolosas”, aunque adelantó que su abogado solicitó que se recaratule como “homicidio en grado de tentativa”.

De acuerdo con su relato, la situación comenzó cuando intervino en una discusión entre el presunto agresor y un cuidacoches.

“La violencia comenzó segundos antes del hecho, cuando me ahorcó y me amenazó de muerte porque le pedí que dejara de discutir con un cuidacoches. Mientras me agredía físicamente, me exigía que le pidiera perdón”, sostuvo.

El joven aseguró que, en medio del enfrentamiento, fue empujado hacia la calle justo cuando circulaba un automóvil Peugeot 208.

“Me empujó hacia la calle en el momento exacto en que pasaba el vehículo, provocando un impacto que pudo haber sido fatal. Después de verme golpear contra el parabrisas, escapó del lugar y me abandonó sobre la calzada”, afirmó.

Para Lastra, tanto las amenazas previas como las imágenes registradas por cámaras de seguridad y la posterior fuga del acusado constituyen elementos que deben ser considerados en el avance de la causa.

En su mensaje, además, pidió colaboración para difundir el caso y evitar que el episodio quede impune. “Considero indispensable visibilizar lo ocurrido y solicitar que la Justicia investigue los hechos con la profundidad que merecen. Cuando una agresión pudo haber terminado con una vida, el silencio deja de ser una opción”, expresó.

Por su parte, la fiscalía continúa reuniendo pruebas. Entre las medidas dispuestas se encuentran la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron la secuencia.