La NASA dará a conocer hoy a los cuatro astronautas que viajarán en Artemis III

El lanzamiento está previsto para mediados de 2027 y servirá para ensayar operaciones críticas en la órbita lunar antes de nuevos alunizajes tripulados.

Hoy 09:16

Luego del éxito de Artemis II, la NASA avanza para concretar las misiones que permitirán que la humanidad vuelva a pisar la superficie lunar. Durante el mediodía de la Argentina, la agencia espacial estadounidense revelará quiénes serán los cuatro astronautas que volarán en Artemis III.

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El anuncio se realizará desde el Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston. Además de informar cómo estará compuesta la tripulación del vuelo previsto para mediados del próximo año, se espera que funcionarios del organismo compartan una actualización sobre el progreso de la misión.

Tal como señala la publicación Space, originalmente se pensó que Artemis III iba a ser la primera misión de alunizaje en este programa. Sin embargo, la NASA modificó su cronograma y el esperado regreso de humanos a la Luna se concretaría en el 2028, en el marco de la misión Artemis IV.

En febrero, el director de la agencia, Jared Isaacman, dio cuenta de los cambios en la misión cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2027. En lugar de llegar a la polvosa superficie del satélite de la Tierra, Artemis III pondrá a prueba operaciones de encuentro y acoplamiento.

Eso ocurrirá en la órbita terrestre, con testeos que involucrarán a la cápsula tripulada Orion —en la que viajarán los astronautas, tal como ocurrió en Artemis II— y uno o ambos módulos de alunizaje tripulados del programa, Starship de SpaceX y Blue Moon de Blue Origin. Aquellas son las compañías aeroespaciales de Elon Musk y Jeff Bezos, respectivamente, que tienen contratos con la NASA.

“Por el momento, no está claro si SpaceX o Blue Origin participarán efectivamente de esta misión”, observa la fuente.

Como fuere, la tercera instancia de la misión será un preparativo clave para la llegada de astronautas al polo sur de la Luna, en aproximadamente dos años. Cuando eso ocurra, habrán transcurrido más de cinco décadas desde la última vez que uno de los nuestros pisó aquel paraje en el espacio: eso ocurrió en 1972, en el marco de la misión Apolo 17.

Además de las mencionadas pruebas de acoplamiento, se espera que los astronautas de la misión Artemis III pongan a prueba los trajes para actividades extravehiculares, que fueron diseñados para las misiones en la Luna.

Esa actividad determinará, en buena medida, cómo estará conformada la tripulación: se estima que la NASA elegirá a astronautas con experiencia en caminatas espaciales, es decir, a integrantes de la agencia que anteriormente estuvieron en la Estación Espacial Internacional (EEI)

Es improbable que los cuatro astronautas de Artemis II — Wiseman, Glover, Koch y Hansen— vayan a ser parte de la nueva misión, porque la NASA no acostumbra a repetir tripulaciones para vuelos consecutivos.

Dicho esto, además de considerar la experiencia previa en la EEI y el control de naves, se espera que la agencia estadounidense vuelva a anunciar una tripulación integrada por hombres y mujeres, tal como ocurrió en el vuelo realizado en abril.