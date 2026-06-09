Encontraron sana y salva a Luciana, la adolescente de 15 años que era buscada en Córdoba

La menor era intensamente buscada desde el lunes. La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien informó que la joven fue hallada en buen estado de salud.

Hoy 17:09

Luciana, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en Córdoba desde el lunes, fue encontrada este martes, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de sus redes sociales.

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“La encontramos sana y salva”, contó el funcionario y agradeció a quienes paticiparon del operativo y a toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María. “Le di la noticia personalmente a la mamá”, sumó minutos más tarde en conferencia de prensa.

Luciana había sido vista por última vez el lunes al mediodía, cuando salió del colegio al que asiste en la localidad de Colonia Caroya. Habitualmente, la adolescente esperaba a su hermana en una parada cercana a la institución para regresar a su casa junto a su madre y su padrastro.

Sin embargo, cuando la hermana salió de clases, Luciana ya no se encontraba en el lugar.

“Salió del colegio y su celular se apagó”, señaló durante la búsqueda Luis Gutiérrez, abogado de la familia, en declaraciones a La Voz en Vivo. Ante la falta de novedades, la madre de la adolescente radicó la denuncia, lo que activó un operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la Policía de Córdoba.

El procedimiento fue supervisado por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y coordinado por el fiscal Guillermo Monti.

Participaron cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero, personal de Bomberos, integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y otras unidades especiales.

Durante las horas que duró la búsqueda, los investigadores analizaron cámaras de seguridad, movimientos en redes sociales y registros de telefonía celular para intentar reconstruir los últimos movimientos de la adolescente. También entrevistaron a familiares, amigos y personas de su entorno.

El caso alcanzó repercusión nacional luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación activara el Alerta Sofía, el sistema destinado a la difusión urgente de casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que podrían encontrarse en situación de riesgo.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre las circunstancias en las que fue hallada la adolescente. Según informó Quinteros, será la Fiscalía de Jesús María la encargada de brindar precisiones sobre la investigación y el desenlace del caso.

La desaparición de la joven había generado una amplia movilización de las fuerzas de seguridad y la activación del Alerta Sofía a nivel nacional.

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