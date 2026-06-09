El “vidente de las Copas” que acertó tres Mundiales seguidos reveló quién será el campeón en 2026

Michael Bruno, conocido por haber anticipado los títulos de España, Alemania y Francia, dio su pronóstico para la próxima Copa del Mundo y adelantó cómo le irá a la Selección Argentina.

Hoy 22:24

A medida que se acerca el Mundial 2026, crece la expectativa por saber qué selección logrará levantar la copa. La respuesta oficial recién se conocerá el domingo 19 de julio, cuando se dispute la gran final en New Jersey. Sin embargo, algunos ya se animan a realizar sus pronósticos.

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Uno de ellos es Michael Bruno, el brasileño conocido como el “vidente de las Copas”, quien se hizo popular en redes sociales por haber acertado los campeonatos de España en Sudáfrica 2010, Alemania en Brasil 2014 y Francia en Rusia 2018.

De cara al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Bruno volvió a arriesgar un nombre para el campeón. Según su visión, Portugal será la selección que se consagrará en el Mundial 2026 tras vencer a España en la final.

El pronóstico, además, tendría un condimento especial: significaría la consagración mundial de Cristiano Ronaldo, quien podría cerrar su carrera con el único gran título que todavía le falta a nivel selecciones.

“Desde 2022 vengo diciendo que Portugal será campeón del mundo”, aseguró el brasileño, convencido de que esta vez su predicción volverá a cumplirse. Además, sostuvo que Cristiano Ronaldo llegará al torneo “en alto nivel” y lo ubicó como una pieza clave para la posible consagración del seleccionado luso.

Incluso, Bruno fue más allá y anticipó que el actual jugador del fútbol árabe terminará como goleador de la Copa del Mundo. Para el vidente, Portugal contará con la preparación necesaria para imponerse ante otras potencias como Francia, Inglaterra, España, Argentina y Brasil.

El pronóstico no resulta alentador para la Selección argentina. Según Michael Bruno, el equipo de Lionel Messi será eliminado justamente por Portugal en los cuartos de final, en un cruce que podría convertirse en uno de los partidos más esperados del torneo.

Portugal llegará al Mundial como vigente campeón de la UEFA Nations League, luego de vencer a España en la final. En la fase de grupos, el conjunto europeo será cabeza de serie del Grupo K, donde compartirá zona con Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Qué dicen las casas de apuestas sobre el Mundial 2026

Más allá de los vaticinios, las casas de apuestas deportivas también marcan sus propios favoritos de cara a la Copa del Mundo. En ese ranking, España aparece como la principal candidata al título, con la cuota más baja: 5,53.

En segundo lugar se ubica Francia, con una cuota de 6.00, mientras que Inglaterra completa el podio con 7,11. Luego aparece Brasil, en el cuarto puesto, con 9,08, seguida de cerca por la campeona defensora, Argentina, que paga 9,14.

Portugal, el equipo señalado por Michael Bruno como futuro campeón del mundo, figura recién en el sexto lugar, con una cuota de 11.00.

Dentro del top 10 también aparecen algunas selecciones que llaman la atención, como Noruega y Bélgica, ubicadas en el noveno y décimo puesto, con cuotas de 26.52 y 34.18, respectivamente.

De esta manera, mientras las apuestas colocan a España como gran favorita, el “vidente de las Copas” vuelve a desafiar los pronósticos y apuesta por una consagración histórica de Portugal en 2026.