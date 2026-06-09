Indagarán hoy a Nahuel Ferreyra e intentan determinar si bebió alcohol antes o después del choque en el que murió Lourdes

La fiscal Belkis Alderete tomará declaración indagatoria a Nahuel Ferreyra, de 24 años, imputado por homicidio culposo agravado tras el siniestro ocurrido el sábado 6 de junio.

Hoy 06:17

La fiscal Belkis Alderete indagará este martes, desde las 10, a Nahuel Ferreyra, de 24 años, acusado de atropellar y provocar la muerte de Lourdes Ibáñez, una motociclista de 26 años, en un hecho ocurrido el sábado 6 de junio. El imputado fue detenido horas después en la ciudad de Fernández, departamento Robles.

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Ferreyra será asistido por los abogados Martina Magnone y Martín Rojas, y enfrenta cargos por “homicidio culposo agravado”, en función de que se dio a la fuga tras el hecho y de que el análisis de sangre arrojó 1,58 gramos de alcohol por litro.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 de la mañana en la intersección de Belgrano y Pedro León Gallo. La víctima, con domicilio en el barrio Parque, fue embestida por una camioneta Volkswagen Amarok, cuyo conductor abandonó el lugar. Casi dos horas más tarde, el sospechoso fue interceptado por la policía en Fernández.

En la previa de la indagatoria, los investigadores intentan reconstruir la secuencia de los hechos. Existen versiones contrapuestas sobre el consumo de alcohol: una línea sostiene que Ferreyra habría participado de una fiesta antes del hecho, mientras que otra indica que habría asistido a una reunión y consumido alcohol después del choque. Un investigador señaló que el conductor manifestó no haber advertido que colisionó con una motocicleta, y que el vehículo presenta un raspón compatible con un roce.

La fiscal Alderete contará con los informes de autopsia y el resultado del análisis de alcoholemia para definir el encuadre legal. No se descarta que la calificación pueda modificarse a “homicidio simple con dolo eventual”, figura que prevé penas más severas.

Fuentes cercanas a la causa indicaron que la defensa evaluaría aconsejar al imputado no declarar, a fin de no agravar su situación procesal. También trascendió que Ferreyra habría protagonizado un incidente vial previo, lo cual podría ser considerado en el análisis judicial.

La indagatoria de este martes será clave para determinar la orientación de la acusación y el avance del proceso penal.