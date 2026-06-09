Añatuya: investigan un presunto caso de abuso tras la internación de dos hermanitas en el CEPSI

Las menores, de 4 y 6 años, fueron derivadas a la Capital luego de que estudios médicos detectaran indicadores compatibles con una posible situación de abuso. La Justicia intervino y avanza con una investigación bajo estricta reserva.

Hoy 19:10

La Justicia investiga un presunto caso de abuso sexual infantil que salió a la luz en Añatuya luego de que dos hermanitas, fueran trasladadas al CEPSI Eva Perón de la ciudad Capital para recibir atención especializada. El hecho se conoció tras la consulta médica realizada por la madre de una de las menores debido a un cuadro de salud que presentaba la niña más pequeña.

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Según fuentes policiales, la mujer acudió al Hospital Zonal de Añatuya porque su hija de 4 años manifestaba fuertes dolores abdominales y molestias físicas. Tras una serie de estudios, los profesionales detectaron signos que motivaron la inmediata intervención de las autoridades judiciales. Posteriormente, la hermana de 6 años también fue examinada y los hallazgos médicos reforzaron las sospechas de una posible situación de vulneración de derechos.

Ante este escenario, ambas menores fueron derivadas al CEPSI, donde permanecen internadas bajo observación médica mientras se realizan nuevos estudios y pericias. En sus primeras declaraciones, la madre aseguró desconocer el origen de las lesiones detectadas y manifestó no sospechar de ninguna persona en particular.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y se desarrolla bajo estricta reserva para preservar la identidad de las niñas. En el caso intervienen la Justicia, personal policial y organismos de protección de la niñez, mientras se analizan medidas como entrevistas especializadas mediante Cámara Gesell y la toma de testimonios del entorno familiar para determinar las circunstancias en las que se habrían producido los hechos.