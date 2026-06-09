Murió en un choque frontal en Fernández y su nombre reaparece en una causa que involucró a Nahuel Ferreyra

La víctima fue identificada como Ramón Aníbal Roldán, quien falleció el domingo por la noche tras colisionar de frente con una camioneta sobre la Ruta Provincial 34.

Hoy 18:46

Ramón Aníbal Roldán, un joven que estuvo vinculado en una causa judicial que involucró a Nahuel Ferreyra en octubre del 2025, falleció durante la noche del domingo último como consecuencia de un violento accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 34, a la altura del paraje La Cuchilla, en jurisdicción de la ciudad de Fernández.

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De acuerdo con el informe policial, el siniestro se registró alrededor de las 23.30, cuando una camioneta Peugeot Partner que circulaba en sentido norte-sur colisionó de frente con una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor murió en el lugar. Posteriormente, las autoridades avanzaron con las tareas de identificación y se confirmó que la víctima fatal era Ramón Aníbal Roldán.

Por su parte, el conductor de la camioneta, identificado como Enzo Daniel Ledesma, de 28 años y domiciliado en la ciudad de Forres, sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Zonal de Fernández, donde recibió asistencia médica.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno, Dra. Montes, quien dispuso la preservación de la escena, la intervención de Criminalística y las demás medidas tendientes a determinar las causas del choque.

Un nombre que había aparecido en otra causa judicial

La muerte de Roldán generó repercusión debido a que su nombre había trascendido públicamente meses atrás, en el marco de una investigación iniciada en octubre de 2025 en la ciudad de Fernández.

Según la acusación de aquel expediente, Roldán habría mantenido una discusión con un grupo de jóvenes y posteriormente fue perseguido por varias personas que se movilizaban en un vehículo. La causa sostenía que el automóvil le habría cerrado el paso, provocando que impactara contra una estructura, tras lo cual habría sido agredido físicamente.

Entre las personas mencionadas en aquella investigación figuraba Nahuel Ferreyra, quien actualmente se encuentra detenido e imputado por la muerte de Lourdes Mariana Ibáñez, la joven de 26 años que falleció el sábado tras ser embestida por una camioneta sobre avenida Belgrano de la capital santiagueña.

Si bien ambos hechos no guardan relación entre sí desde el punto de vista judicial, la trágica muerte de Roldán volvió a poner en escena una causa que había tenido amplia repercusión en Fernández y que recientemente cobró notoriedad nuevamente a raíz de los antecedentes que salieron a la luz en torno a Ferreyra.

Mientras la investigación por el choque fatal continúa en manos de la Justicia, familiares y allegados de Roldán expresaron su dolor por una pérdida que conmocionó a la comunidad de Fernández y zonas cercanas.