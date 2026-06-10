Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 17º
X
Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:55

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jueves 11 de junio:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Quebracho Coto y Villa Nueva (dpto. Pellegrini)

08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Ejército Argentino de la ciudad Capital (comprendido entre Colón, N. Repetto, Ruperto González y Mario Rodríguez)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Puesto Nuevo, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada y San José Del Boquerón. (dptos. Pellegrini y Copo) y El Quemado (dpto Robles)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de La Aguada y El Naranjito (dpto. Rio Hondo)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Los Quiroga y Perchil (dpto. Banda).

Viernes 12 de junio:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Río Hondo (zona La Aguada)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Puesto Nuevo, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada, San José del Boquerón (dpto. Pellegrini y Copo), San Gregorio, Totora, Monte Redondo, Corrales Nuevos, Guanaca Sombreana (dptos. Loreto y Atamisqui) y a la ciudad de Beltrán

de 09:30 a 12:30 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Río Hondo (barrios 25 de Mayo y España), San Pablo y sus zonas rurales aledañas.

TEMAS Edese
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un gol de Messi, Argentina festejó ante Islandia en el último amistoso antes del Mundial
  2. 2. El santiagueño detenido en Brasil por racismo denunció que fue golpeado por otros presos
  3. 3. La Banda: incendiaron una casa por el crimen de Lucas Roldán
  4. 4. “Hay dos opciones y vamos a esperar”: Scaloni aún no definió al reemplazante de Balerdi
  5. 5. Antonela Roccuzzo cruzó a una usuaria por los rumores sobre supuestos retoques estéticos de Lionel Messi: "No pegaste una"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT