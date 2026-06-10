Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:55

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 11 de junio:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Quebracho Coto y Villa Nueva (dpto. Pellegrini)

08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Ejército Argentino de la ciudad Capital (comprendido entre Colón, N. Repetto, Ruperto González y Mario Rodríguez)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Puesto Nuevo, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada y San José Del Boquerón. (dptos. Pellegrini y Copo) y El Quemado (dpto Robles)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de La Aguada y El Naranjito (dpto. Rio Hondo)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Los Quiroga y Perchil (dpto. Banda).

Viernes 12 de junio:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Río Hondo (zona La Aguada)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Puesto Nuevo, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada, San José del Boquerón (dpto. Pellegrini y Copo), San Gregorio, Totora, Monte Redondo, Corrales Nuevos, Guanaca Sombreana (dptos. Loreto y Atamisqui) y a la ciudad de Beltrán

de 09:30 a 12:30 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Río Hondo (barrios 25 de Mayo y España), San Pablo y sus zonas rurales aledañas.