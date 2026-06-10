Quiénes son los artistas elegidos por la FIFA para inaugurar el Mundial 2026 en el Estadio Azteca

La FIFA dará inicio a la Copa del Mundo con espectáculos en México, Canadá y Estados Unidos. Shakira, Maná, J Balvin, Katy Perry, Anitta, Michael Bublé y otras figuras serán parte de las celebraciones.
La FIFA pondrá en marcha este jueves 11 de junio el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con un formato revolucionario: tres ceremonias de apertura consecutivas en cada país organizador. La gran fiesta del fútbol comenzará en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, combinando tradiciones locales y estrellas internacionales antes del partido inicial.
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Horario de la ceremonia y el partido inaugural
Para los espectadores en Argentina, la acción comenzará temprano por la tarde. Los horarios oficiales para la jornada de apertura en México son los siguientes:
Qué artistas tocarán en el Estadio Azteca
El show de apertura en suelo mexicano contará con una imponente puesta en escena inspirada en el tradicional papel picado y un desfile de figuras de renombre global y latino:
Línea de artistas confirmados: Shakira, Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Tyla y Lila Downs.
El cronograma de las próximas inauguraciones
La fiesta de la Copa del Mundo continuará el viernes 12 de junio en las otras dos sedes, manteniendo la misma cobertura televisiva: