Quiénes son los artistas elegidos por la FIFA para inaugurar el Mundial 2026 en el Estadio Azteca

La FIFA dará inicio a la Copa del Mundo con espectáculos en México, Canadá y Estados Unidos. Shakira, Maná, J Balvin, Katy Perry, Anitta, Michael Bublé y otras figuras serán parte de las celebraciones.

Hoy 23:00

La FIFA pondrá en marcha este jueves 11 de junio el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con un formato revolucionario: tres ceremonias de apertura consecutivas en cada país organizador. La gran fiesta del fútbol comenzará en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, combinando tradiciones locales y estrellas internacionales antes del partido inicial.

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Horario de la ceremonia y el partido inaugural

Para los espectadores en Argentina, la acción comenzará temprano por la tarde. Los horarios oficiales para la jornada de apertura en México son los siguientes:

Ceremonia inaugural: 14:30 horas (hora de Argentina).

14:30 horas (hora de Argentina). Partido inaugural (México vs. Sudáfrica): 16:00 horas (hora de Argentina). El encuentro de fondo reeditará el histórico duelo que abrió el Mundial de Sudáfrica 2010.

Qué artistas tocarán en el Estadio Azteca

El show de apertura en suelo mexicano contará con una imponente puesta en escena inspirada en el tradicional papel picado y un desfile de figuras de renombre global y latino:

Línea de artistas confirmados: Shakira, Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Tyla y Lila Downs.

El cronograma de las próximas inauguraciones

La fiesta de la Copa del Mundo continuará el viernes 12 de junio en las otras dos sedes, manteniendo la misma cobertura televisiva: