Standard & Poor's mejoró la calificación crediticia de Argentina y Caputo celebró la decisión

La agencia elevó la nota soberana del país de 'CCC+/C' a 'B-/B' y mantuvo una perspectiva estable. Desde el Gobierno destacaron la medida como una señal de confianza en el rumbo económico y fiscal de la administración de Javier Milei.

Hoy 21:34

La calificadora internacional S&P Global Ratings mejoró este miércoles la calificación crediticia soberana de Argentina, al elevar las notas de corto y largo plazo, tanto en moneda local como extranjera, desde 'CCC+/C' hasta 'B-/B'. La decisión fue recibida con entusiasmo por el Gobierno nacional y especialmente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la noticia en sus redes sociales.

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El funcionario celebró la medida al señalar que se trata de una nueva mejora para la economía argentina, en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar señales de recuperación macroeconómica y fortalecer la confianza de los mercados internacionales.

Según explicó la calificadora en su informe, la decisión se fundamenta en la reducción de las vulnerabilidades económicas del país, la mejora gradual de la liquidez externa y la continuidad del proceso de estabilización impulsado por el Gobierno. Además, destacó que los superávits fiscales obtenidos en los últimos meses permitieron fortalecer la capacidad del Estado para afrontar sus compromisos financieros.

El reporte también valoró la desaceleración de la inflación y la reducción de diversos desequilibrios macroeconómicos, factores que contribuyeron a mejorar la percepción de riesgo sobre la economía argentina. En ese sentido, sostuvo que estos avances generan condiciones más favorables para sostener una recuperación económica en el mediano plazo.

Respecto de las perspectivas futuras, S&P mantuvo una calificación estable y señaló que espera que el Gobierno continúe con su programa de disciplina fiscal mientras el Banco Central fortalece sus reservas internacionales. De acuerdo con el informe, ambos factores serán determinantes para consolidar el crecimiento económico y profundizar la baja de la inflación.

No obstante, la calificadora advirtió que persisten desafíos importantes vinculados a la histórica inestabilidad macroeconómica del país y a la baja previsibilidad institucional que caracterizó a la economía argentina durante las últimas décadas. Sin embargo, consideró que las reformas impulsadas por la actual administración podrían generar condiciones más favorables para la inversión, el crecimiento y la formalización de la actividad económica.

En sus proyecciones, el organismo estimó un crecimiento del 2,7% para 2026 y una expansión cercana al 3% anual en los años siguientes, siempre que se mantenga el actual esquema de estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal.

La mejora de S&P se suma a otra señal positiva que había recibido el Gobierno semanas atrás. El pasado 6 de mayo, la calificadora Fitch Ratings también elevó la nota crediticia de Argentina, pasando de 'CCC+' a 'B-' con perspectiva estable, una decisión que fue interpretada como un respaldo a las medidas económicas implementadas por la administración de Javier Milei.

Para los analistas, una mejora en la calificación de la deuda soberana implica una reducción de la percepción de riesgo por parte de los mercados financieros internacionales. Esto podría facilitar, en el futuro, el acceso del país al financiamiento externo y mejorar las condiciones para una eventual vuelta a los mercados internacionales de crédito, uno de los objetivos planteados por el Gobierno nacional.