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Por trabajos de mejoras: EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

05/08/2026

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Jueves 6 de julio: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Puestito San Antonio y El Zanjón (dpto. Capital); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Los Cardozo (dpto. Capital); de 14:00 a 17:00 hs afectando al barrio Huaico Hondo y Zona de Costanera (N) de la ciudad Capital y a la localidad de Pampa de los Guanacos y sus zonas rurales aledañas y de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte del barrio Libertad de la ciudad Capital (comprendido entre Libertad, 8 de Octubre, San Martin y Santa Rosa) y a parte de la ciudad de Fernández (zona sobre Ruta Nac. 34, complejo municipal).

Viernes 7 de julio: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini), El Zanjón y Yanda (dpto. Capital); de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Manogasta (dpto. Capital); de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Rio Hondo (zona Noroeste); de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la ciudad de Quimili (barrios Quimili Norte, Triangulo, Fonavi 1; Fonavi 2, Fonavi 4, Campos 1, Lujan y Victoria) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Leandro N. Alem, Jujuy, Absalón Rojas y Rivadavia).

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