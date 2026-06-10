Corea del Sur se lo dio vuelta a República Checa y comenzó la Copa del Mundo con un importante triunfo

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
Final Grupo A
Corea del Sur 2
Republica Checa 1
Finalizado
Final Grupo A
México 2
Sudáfrica 0
Finalizado
16:00 Grupo B
Canadá -
Bosnia Herzegovina -
12 / 06 / 2026
22:00 Grupo D
Estados Unidos -
Paraguay -
12 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 Final Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 Final Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Canadá
vs
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 22:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Corea del Sur se lo dio vuelta a República Checa y comenzó la Copa del Mundo con un importante triunfo

Los asiáticos reaccionaron y se quedaron con la victoria por 2 a 1 ante los europeos por la primera fecha del Grupo A.

11/06/2026

Corea del Sur arrancó con una sonrisa su participación en el Mundial 2026 al vencer por 2 a 1 a República Checa en un partido cambiante y lleno de emociones. El conjunto asiático dominó gran parte del encuentro, aunque tuvo que sobreponerse a un inesperado gol en contra para sumar sus primeros tres puntos en la competencia.

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Durante la primera mitad, los surcoreanos manejaron la posesión de la pelota y mostraron mayor claridad en ataque. La figura de Heung-min Son, referente del equipo asiático, fue clave para generar peligro constante, aunque el arquero Matej Kovar respondió con solvencia para mantener el marcador en cero. Del otro lado, los europeos apostaron al orden defensivo y apenas lograron inquietar en ofensiva.

La sorpresa llegó en el complemento. En una de las pocas aproximaciones de República Checa, el capitán Ladislav Krejčí aprovechó un envío lateral y ganó en las alturas para marcar el 1-0, dejando sin reacción a la defensa asiática. Sin embargo, la respuesta de Corea del Sur fue inmediata y llegó a través de In-beom Hwang, quien igualó el marcador con una gran definición dentro del área.

Con el envión anímico del empate, los asiáticos siguieron buscando y encontraron el premio a su insistencia. El ingresado Hyeon-Gyu Oh apareció debajo del arco para empujar la pelota y establecer el 2-1 definitivo. En los minutos finales, los checos adelantaron sus líneas y estuvieron cerca de volver a empatar, pero la defensa coreana resistió la presión y aseguró una victoria fundamental.

De esta manera, Corea del Sur arrancó con el pie derecho su camino en el Mundial 2026 y dio un paso importante en sus aspiraciones de avanzar de fase. El conjunto asiático dejó en claro que será uno de los protagonistas de su grupo y que peleará hasta el final por quedarse con uno de los lugares de clasificación.

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