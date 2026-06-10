Corea del Sur se lo dio vuelta a República Checa y comenzó la Copa del Mundo con un importante triunfo

Los asiáticos reaccionaron y se quedaron con la victoria por 2 a 1 ante los europeos por la primera fecha del Grupo A.

11/06/2026

Corea del Sur arrancó con una sonrisa su participación en el Mundial 2026 al vencer por 2 a 1 a República Checa en un partido cambiante y lleno de emociones. El conjunto asiático dominó gran parte del encuentro, aunque tuvo que sobreponerse a un inesperado gol en contra para sumar sus primeros tres puntos en la competencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la primera mitad, los surcoreanos manejaron la posesión de la pelota y mostraron mayor claridad en ataque. La figura de Heung-min Son, referente del equipo asiático, fue clave para generar peligro constante, aunque el arquero Matej Kovar respondió con solvencia para mantener el marcador en cero. Del otro lado, los europeos apostaron al orden defensivo y apenas lograron inquietar en ofensiva.

La sorpresa llegó en el complemento. En una de las pocas aproximaciones de República Checa, el capitán Ladislav Krejčí aprovechó un envío lateral y ganó en las alturas para marcar el 1-0, dejando sin reacción a la defensa asiática. Sin embargo, la respuesta de Corea del Sur fue inmediata y llegó a través de In-beom Hwang, quien igualó el marcador con una gran definición dentro del área.

Con el envión anímico del empate, los asiáticos siguieron buscando y encontraron el premio a su insistencia. El ingresado Hyeon-Gyu Oh apareció debajo del arco para empujar la pelota y establecer el 2-1 definitivo. En los minutos finales, los checos adelantaron sus líneas y estuvieron cerca de volver a empatar, pero la defensa coreana resistió la presión y aseguró una victoria fundamental.

De esta manera, Corea del Sur arrancó con el pie derecho su camino en el Mundial 2026 y dio un paso importante en sus aspiraciones de avanzar de fase. El conjunto asiático dejó en claro que será uno de los protagonistas de su grupo y que peleará hasta el final por quedarse con uno de los lugares de clasificación.