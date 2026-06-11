Recuperaron en pleno centro un auto que tenía pedido de secuestro por robo en Buenos Aires

Personal de la División Sustracción de Automotores detectó irregularidades en un Ford Ka y estableció que el vehículo había sido denunciado como robado en La Matanza.

Hoy 15:33

Personal de la División Sustracción de Automotores recuperó un automóvil que registraba pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires, luego de detectar irregularidades durante un recorrido preventivo e investigativo realizado en el barrio Centro.

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El procedimiento se concretó durante el mediodía sobre calle La Plata, entre Salta y Jujuy, donde los efectivos observaron un automóvil Ford Ka SEL 1.6, de color blanco, que presentaba inconsistencias en sus elementos identificatorios.

Ante esta situación, los investigadores realizaron consultas en los sistemas de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y efectuaron una verificación técnico-numérica. A partir de esas tareas, establecieron que los números de chasis y motor no coincidían con los datos registrales del dominio colocado.

Al profundizar las averiguaciones, se determinó además que la placa identificatoria trasera sería apócrifa. También se detectó que la codificación de los grabados en los cristales no coincidía con la numeración informada en el sistema.

Estas irregularidades permitieron presumir una maniobra de sustitución de chapa patente para ocultar la verdadera identidad del vehículo.

Como resultado de las tareas investigativas, se estableció que el dominio real correspondía a un automóvil denunciado como robado el 7 de enero de 2025 en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. El hecho había sido informado por la Policía Federal Argentina.

Puesta en conocimiento de la situación, la fiscal interviniente dispuso el secuestro del rodado y la realización de las actuaciones de rigor.

Finalmente, el vehículo fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias correspondientes.