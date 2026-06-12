Recuperan útiles y materiales deportivos robados de una escuela de La Banda y detienen al presunto autor

La Policía logró esclarecer el robo ocurrido en la Escuela Primaria Martín Miguel de Güemes, en el barrio Villa Juana. Tras una investigación y varios procedimientos, fue detenido un joven de 26 años y recuperaron gran parte de los elementos sustraídos.

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Un importante operativo policial permitió recuperar materiales educativos y deportivos que habían sido robados días atrás de la Escuela Primaria Martín Miguel de Güemes, ubicada en el barrio Villa Juana de la ciudad de La Banda. Además, fue detenido el principal sospechoso del hecho, un joven de 26 años conocido con el alias de “Edu”.

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La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por el vicedirector del establecimiento, Carlos Antonio Gallo, quien al llegar a la institución encontró varias aulas y armarios violentados. Del interior del edificio habían sido sustraídas pelotas de vóley y básquet, una pava eléctrica y una importante cantidad de útiles escolares utilizados por los alumnos.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos de la Sección Robo y Hurtos de la Comisaría Comunitaria N° 56 comenzaron una serie de averiguaciones que permitieron identificar al presunto autor del robo como Raúl Eduardo Suárez, domiciliado en el barrio Sarmiento.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la jueza de Control y Garantías, Roxana Menini, ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Aunque Suárez no se encontraba en el inmueble al momento del procedimiento, los efectivos lograron secuestrar elementos de interés para la causa, entre ellos una campera negra que habría utilizado durante el ilícito y una pava eléctrica perteneciente a la escuela.

Horas más tarde, personal policial logró interceptar al acusado mientras circulaba por el barrio Centro. Tras ser reducido, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación también contó con la colaboración de vecinos del barrio Sarmiento, quienes entregaron voluntariamente varios de los objetos que habían sido comercializados o abandonados en la zona.

Entre los elementos recuperados se encuentran diez pelotas (siete de básquet y tres de vóley) y una importante cantidad de útiles escolares, entre ellos escuadras, reglas, compases, cajas de colores, crayones, fibras, lápices, cuadernos de comunicación y repuestos de hojas para dibujo.

La recuperación de estos materiales fue recibida con satisfacción por la comunidad educativa de Villa Juana, ya que son herramientas fundamentales para el desarrollo de las actividades pedagógicas y recreativas de los estudiantes.