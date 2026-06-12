Cayó "Nacho" Peralta: era buscado por robo, intentó huir de la Policía y terminó detenido

El procedimiento se realizó en el barrio Los Flores. El sospechoso tenía un pedido de detención vigente por una causa de robo simple y quedó alojado en la Subcomisaría La Costa por disposición judicial.

Hoy 22:00

Un importante procedimiento policial permitió este viernes la detención de José Ignacio Peralta, alias "Nacho", un sujeto que era intensamente buscado por la Justicia y que estaría vinculado a numerosos hechos delictivos ocurridos en distintos sectores de la ciudad Capital.

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El operativo se llevó a cabo alrededor de las 12.30 en el barrio Los Flores, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos detectaron la presencia del sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente en el marco de una causa por robo simple.

De acuerdo con fuentes policiales, al advertir la presencia de los uniformados, Peralta ignoró la voz de alto e intentó escapar corriendo hacia una zona montuosa cercana. Esto dio inicio a una persecución que concluyó pocos metros después, cuando los efectivos lograron interceptarlo y reducirlo.

Tras la aprehensión, se solicitó apoyo preventivo para garantizar el normal desarrollo del procedimiento y evitar incidentes, debido a que en el sector residen familiares y allegados del acusado, quienes en anteriores intervenciones habrían protagonizado situaciones conflictivas con personal policial.

Una vez trasladado a la Subcomisaría La Costa, los investigadores confirmaron su identidad y verificaron que registraba un pedido de detención vigente en la causa caratulada “Ramírez Brian David alias ‘Porteño’ y Peralta José Ignacio alias ‘Nacho’ s/ Robo Simple, en perjuicio de Fernando Luciano Tavella”, expediente que cuenta con la intervención de la fiscal Dra. Jessica Luccas.

Finalmente, por disposición de la jueza de Control y Garantías, Dra. María Pía Danielsen, Peralta quedó alojado en calidad de detenido y a disposición de la Justicia.

La captura fue destacada por vecinos de distintos sectores de la Capital, quienes venían manifestando preocupación por los reiterados hechos delictivos que se le atribuían al acusado. Con su detención, las autoridades consideran que se logró llevar mayor tranquilidad a zonas que se encontraban afectadas por su presunto accionar delictivo.