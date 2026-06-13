Encontraron cocaína y recuperaron bienes que se usaban como moneda de cambio para conseguir la sustancia

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Canalito Norte, en Loreto. La Policía recuperó bienes vinculados a una causa por robo y secuestró cocaína, balanzas de precisión y un teléfono celular.

Hoy 19:31

Un allanamiento realizado en la ciudad de Loreto permitió recuperar elementos robados y sacar a la luz una presunta maniobra de intercambio de bienes por sustancias prohibidas. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron cocaína oculta dentro de un parlante, además de otros elementos de interés para la investigación.

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La medida judicial se concretó durante la siesta de ayer en una vivienda ubicada en el barrio Canalito Norte, en el marco de una causa por robo que es investigada por personal de la Comisaría Comunitaria N° 27.

De acuerdo con la investigación, el principal sospechoso habría sustraído diversos bienes para luego utilizarlos como moneda de cambio a cambio de droga, motivo por el cual la Justicia ordenó registrar el inmueble donde residiría.

Al llegar al domicilio, ubicado sobre el Primer Pasaje del mencionado barrio, los efectivos fueron recibidos por la madre del acusado, quien informó que su hijo no se encontraba en el lugar.

Durante la requisa, los uniformados lograron recuperar una garrafa de 10 kilogramos vinculada directamente con la causa por robo. Sin embargo, el hallazgo más importante se produjo al inspeccionar un equipo de sonido.

En el interior de uno de los parlantes encontraron un envoltorio que contenía una sustancia blanquecina compacta, además de dos balanzas digitales de precisión, elementos habitualmente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Ante esta situación, se dio intervención a personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas correspondientes y confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso total de 19,30 gramos.

Tras ser notificada de los resultados, la Fiscalía de Narcomenudeo dispuso nuevas medidas y ordenó además el secuestro preventivo de un teléfono celular, que será sometido a pericias para determinar si contiene información relevante para la causa.

Todos los elementos incautados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia. Mientras tanto, continúan las tareas investigativas para localizar y detener al sospechoso, quien permanece prófugo.