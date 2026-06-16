Invitan a capacitarse en primeros auxilios psicológicos para actuar ante situaciones de crisis

La actividad se realizará el sábado 20 de junio y estará orientada a docentes, profesionales, estudiantes, equipos técnicos, organizaciones sociales y público interesado.

Hoy 10:57

El próximo sábado 20 de junio se realizará en Santiago del Estero la jornada taller “PAPS: Primeros Auxilios Psicológicos”, una propuesta teórico-práctica destinada a brindar herramientas básicas para la intervención en situaciones de crisis, conflictos o experiencias emocionalmente traumáticas.

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La actividad tendrá lugar en el barrio Saint Germain, en Tinkunaku Patio Cultural, de 16 a 20 horas, con una carga horaria total de 6 horas reloj, que incluye una instancia asincrónica complementaria de dos horas.

Los Primeros Auxilios Psicológicos están orientados a brindar una primera ayuda de contención emocional, fortaleciendo habilidades de expresión, adaptación y afrontamiento ante situaciones complejas.

La jornada está dirigida a integrantes de organizaciones sociales, personal de los sistemas de salud, judicial y de seguridad, docentes de todos los niveles y modalidades, equipos técnicos, profesionales, estudiantes y público en general interesado en la temática.

La capacitación estará a cargo de la Lic. Soraya Flores Zaineddin, psicóloga formada en PAPS por la Federación de Psicólogos de la República Argentina, y del Lic. Matías Ques, pedagogo y director de Praxis Consultoría Educativa.

Desde la organización informaron que la actividad cuenta con certificación con puntaje docente, material bibliográfico virtual y cupos limitados.

Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3855034915.