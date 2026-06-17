Sobre el final, Ghana se quedó con un importante triunfo ante Panamá

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En el Toronto Stadium, los africanos se impusieron por 1 a 0 ante el conjunto centroamericano.
Ghana venció de manera agónica a Panamá por 1-0, por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026. Caleb Yirenkyi marcó el único tanto del juego, mientras corría el cuarto minuto de adición, tras un centro hacia el medio del área de Brandon Thomas-Asante. Al combinado centroamericano se le sigue haciendo esquiva la posibilidad de conseguir su primer punto en la historia de las Copas del Mundo (en Rusia 2018, su estreno, había perdido los tres encuentros que disputó).