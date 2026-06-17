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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 14º
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Somos Deporte

Unión Santiago venció a un Mitre que no levanta cabeza en la Liga Santiagueña

El Trico se hizo fuerte y venció 1 a 0 al Auri en el marco de la fecha 9 del Anual.

Hoy 18:00
Mitre Unión Santiago

Viernes 12 de junio

Vélez de San Ramón 5-0 Instituto Santiago

Domingo 14 de junio

  • Independiente de Beltrán 1-1 Independiente de Fernández
  • Unión de Beltrán 1-0 Atlético Forres
  • Central Argentino 2-2 Banfield
  • Sportivo Fernández 3-1 Defensores de Forres

Lunes 15 de junio

  • Villa Unión 1-5 Sarmiento 
  • Estudiantes 3-1 Güemes

Miércoles 17 de junio

  • Comercio Central Unidos 0-1 Yanda 
  • Mitre 0-1 Unión Santiago 

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol
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