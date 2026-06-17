Unión Santiago venció a un Mitre que no levanta cabeza en la Liga Santiagueña

El Trico se hizo fuerte y venció 1 a 0 al Auri en el marco de la fecha 9 del Anual.
Hoy 18:00
Viernes 12 de junio
Vélez de San Ramón 5-0 Instituto Santiago
Domingo 14 de junio
- Independiente de Beltrán 1-1 Independiente de Fernández
- Unión de Beltrán 1-0 Atlético Forres
- Central Argentino 2-2 Banfield
- Sportivo Fernández 3-1 Defensores de Forres
Lunes 15 de junio
- Villa Unión 1-5 Sarmiento
- Estudiantes 3-1 Güemes
Miércoles 17 de junio
- Comercio Central Unidos 0-1 Yanda
- Mitre 0-1 Unión Santiago