Unión Santiago venció a un Mitre que no levanta cabeza en la Liga Santiagueña

El Trico se hizo fuerte y venció 1 a 0 al Auri en el marco de la fecha 9 del Anual.

Hoy 18:00

Viernes 12 de junio Vélez de San Ramón 5-0 Instituto Santiago Domingo 14 de junio Independiente de Beltrán 1-1 Independiente de Fernández

Unión de Beltrán 1-0 Atlético Forres

Central Argentino 2-2 Banfield

Sportivo Fernández 3-1 Defensores de Forres Lunes 15 de junio Villa Unión 1-5 Sarmiento

Estudiantes 3-1 Güemes Miércoles 17 de junio Comercio Central Unidos 0-1 Yanda

Mitre 0-1 Unión Santiago

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol