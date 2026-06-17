Argentina volvió a entrenarse tras el debut y Scaloni celebra no tener lesionados de cara al duelo con Austria

La Selección Argentina retomó las prácticas luego de la goleada sobre Argelia en el Mundial 2026. El entrenador recibió una noticia alentadora al no registrar bajas por lesión, mientras sigue de cerca la evolución de Nicolás Tagliafico.

Hoy 19:36

Tras el contundente triunfo por 3-0 frente a Argelia, la Selección Argentina volvió este miércoles a los entrenamientos con la mirada puesta en el próximo compromiso ante Austria. La principal satisfacción para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni pasa por haber superado el debut sin sufrir lesionados, uno de los objetivos prioritarios para el inicio de la competencia.

Con la victoria en el estreno ya asegurada, el plantel comenzó a enfocarse en el segundo desafío de la fase de grupos: conseguir un nuevo triunfo que lo acerque a la clasificación para los 16avos de final. Más adelante, la intención será terminar como líder de la zona y administrar las cargas físicas de algunos futbolistas en el cierre de la primera etapa frente a Jordania.

La jornada de trabajo estuvo dividida según la participación de cada jugador en el debut. Quienes sumaron pocos minutos o no ingresaron realizaron ejercicios regenerativos combinados con tareas de fútbol, mientras que los titulares llevaron adelante una rutina de recuperación en el gimnasio y sesiones de elongación para favorecer la recuperación muscular.

En el plano médico, el panorama es positivo. Lisandro Martínez continúa con una leve molestia lumbar, aunque desde la delegación consideran que no reviste gravedad y permanece a disposición de Scaloni. La principal incógnita sigue siendo Nicolás Tagliafico, quien continúa recuperándose y será evaluado en los próximos días para determinar si puede llegar en condiciones al encuentro frente a Austria.

En cuanto al armado del equipo, el entrenador mantiene algunas dudas. En el lateral derecho compiten Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, mientras que en la delantera persiste la disputa entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez por un lugar desde el arranque. Además, Nicolás González pelea por un puesto con Thiago Almada en el frente de ataque.

Por otra parte, el grupo de sparrings comenzó a reducirse. Nicolás Capaldo y Agustín Ovando ya dejaron la concentración, y próximamente también regresarán Simón Escobar, Tomás Aranda y Joaquín Freitas. En cambio, Santiago Beltrán permanecerá junto al plantel al menos hasta el sábado como medida preventiva ante la reciente lesión en un dedo sufrida por Emiliano “Dibu” Martínez antes del inicio del torneo.

Con el ánimo en alza, sin bajas físicas y con margen para ajustar algunos detalles futbolísticos, la Selección Argentina ya piensa en Austria, un rival que puede marcar un paso decisivo en su camino dentro del Mundial 2026.