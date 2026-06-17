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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Detuvieron en Frías a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado en Buenos Aires

El procedimiento se realizó mediante un exhorto judicial en una vivienda del barrio Municipal. El sospechoso era requerido por la Justicia de Lomas de Zamora.

Hoy 11:50

Un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado fue detenido este miércoles por la mañana en la ciudad de Frías, en el marco de un procedimiento ordenado por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

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El operativo se concretó alrededor de las 9.30 en una vivienda ubicada sobre calle Centenario al 600 del barrio Municipal, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 23, en cumplimiento de un oficio de allanamiento y detención solicitado mediante exhorto judicial.

De acuerdo con fuentes policiales, la medida tenía como objetivo localizar y detener a Marcelo Eduardo Farías, de 42 años, quien era requerido en el marco del Legajo N° 07-05-005834-25, caratulado “Farías Marcelo s/ Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado”.

Al arribar al domicilio, los efectivos fueron recibidos por una mujer de 73 años, quien permitió el ingreso del personal policial. Tras una inspección del inmueble, los uniformados lograron ubicar y detener al acusado sin que se registraran incidentes.

El procedimiento estuvo a cargo del comisario José Quinteros, junto al oficial principal Maximiliano Ibáñez, el oficial ayudante Elías Guardo y personal policial dependiente de la Departamental de Seguridad Ciudadana N° 7.

Una vez concretada la medida judicial, Farías fue trasladado a la base de la Comisaría Comunitaria N° 23, donde quedó alojado mientras continúan las actuaciones de rigor.

La orden fue emitida en el marco de una solicitud de exhorto judicial tramitada entre el Juzgado de Garantías N° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Cintia Valeria Girard, y las autoridades judiciales competentes en Santiago del Estero.

Las actuaciones son supervisadas por el juez Guillermo Paradelo, quien interviene en el cumplimiento de la medida dispuesta por la Justicia bonaerense.

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