Con un emotivo acto se rindió homenaje al Gral. Martín Miguel de Güemes

Autoridades municipales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas y entidades culturales participaron del acto realizado en la plazoleta que lleva el nombre del prócer salteño.

Hoy 13:38

La Municipalidad de La Banda acompañó el acto conmemorativo por un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, ceremonia organizada por el Centro Güemesiano “Infernales” de La Banda en la plazoleta que lleva el nombre del prócer salteño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En representación del Departamento Ejecutivo Municipal participaron el viceintendente, Lic. Gabriel Santillán, la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, y demás autoridades municipales, quienes acompañaron este emotivo homenaje a uno de los héroes fundamentales de la independencia argentina.

Durante el acto se realizaron el izamiento de la bandera, la entonación del Himno Nacional Argentino, palabras alusivas a la fecha y la colocación de ofrendas florales en memoria del General Güemes, destacando su valentía, liderazgo y aporte decisivo a la causa independentista.

También estuvieron presentes representantes del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de La Banda, la Escuela Superior N° 104 “General Martín Miguel de Güemes”, Alerta Banda, además de numerosas instituciones culturales e históricas de la ciudad.

Entre las instituciones educativas y civiles se contó con una delegación de la Esc. Superior 104 Gral. Martín Miguel de Güemes, y miembros de la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana, el Instituto Belgraniano, el Centro Güemesiano «Infernales», la Asociación Cultural Browniana, Rotary Club Banda, Club de Leones Jorge Washington Ábalos, Asociación Malvinizadores Santiagueños, Biblioteca Popular Domingo Bravo, Agrupación de Jubilados y Pensionados Bandeños, el jefe del Establecimiento, Crnl. Lugones, Tte. Cnel. Carlos Truckot y efectivos del Ejército Argentino, por el Móvil V Santiago del Estero de Gendarmería Nacional, Comandante Darío Penida y público en general.

En la oportunidad, el viceintendente Gabriel Santillán transmitió el saludo del intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien no pudo asistir por compromisos de agenda, y destacó la trascendencia histórica del General Güemes para la consolidación de la independencia argentina.

“Fue un héroe nacional y un prócer continental que resultó clave para el proyecto independentista. Su valentía, capacidad de organización y compromiso con la patria fueron fundamentales en una etapa decisiva de nuestra historia”, expresó.

Asimismo, Santillán resaltó el papel de quienes acompañaron al prócer salteño en aquella gesta y recordó especialmente la figura de Macacha Güemes, cuya participación fue esencial en la organización y transmisión de información estratégica durante las luchas por la independencia.

Finalmente, el viceintendente valoró el trabajo que realizan las instituciones históricas y culturales de la ciudad al señalar que “conocer nuestra historia nos permite comprender nuestro presente y proyectar nuestro futuro. Por eso es fundamental la tarea que desarrollan entidades como el Centro Güemesiano ‘Infernales’, manteniendo vivos los valores, principios y el legado de nuestros héroes”.

Desde el municipio se reafirmó el compromiso de acompañar este tipo de actividades que fortalecen la memoria colectiva, la identidad cultural y los valores patrióticos de la comunidad bandeña.



