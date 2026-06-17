La Fiscalía Municipal solicita la colaboración de los vecinos para resguardar las obras públicas

La convocatoria fue realizada a través de la Fiscalía Municipal, que recibirá denuncias e información sobre daños al patrimonio público para avanzar con las acciones correspondientes.
En el marco de las obras ejecutadas durante los últimos meses en distintos sectores de la ciudad, la Municipalidad de La Banda, a través de su Fiscalía Municipal, convoca a la comunidad a colaborar activamente en el cuidado y preservación de estos espacios que representan una mejora para todos los bandeños.
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Debido a que las obras realizadas constituyen un beneficio para el conjunto de la sociedad, se solicita a los vecinos que, ante cualquier hecho delictivo, acto de vandalismo o daño al patrimonio público, realicen la denuncia correspondiente en la Fiscalía Municipal, ubicada en Av. 25 de Mayo 461, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.
Asimismo, se destaca la importancia de aportar toda información que pueda resultar relevante para la identificación de los responsables o para el esclarecimiento de los hechos. Con estos datos, la Fiscalía Municipal llevará adelante las presentaciones y denuncias pertinentes ante los organismos competentes.
Desde el municipio se remarca que el compromiso y la participación ciudadana son fundamentales para proteger las obras que se realizan con recursos públicos y que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.