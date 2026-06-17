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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 17º
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Locales

La Fiscalía Municipal solicita la colaboración de los vecinos para resguardar las obras públicas

La convocatoria fue realizada a través de la Fiscalía Municipal, que recibirá denuncias e información sobre daños al patrimonio público para avanzar con las acciones correspondientes.

Hoy 13:40

En el marco de las obras ejecutadas durante los últimos meses en distintos sectores de la ciudad, la Municipalidad de La Banda, a través de su Fiscalía Municipal, convoca a la comunidad a colaborar activamente en el cuidado y preservación de estos espacios que representan una mejora para todos los bandeños.

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Debido a que las obras realizadas constituyen un beneficio para el conjunto de la sociedad, se solicita a los vecinos que, ante cualquier hecho delictivo, acto de vandalismo o daño al patrimonio público, realicen la denuncia correspondiente en la Fiscalía Municipal, ubicada en Av. 25 de Mayo 461, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.

Asimismo, se destaca la importancia de aportar toda información que pueda resultar relevante para la identificación de los responsables o para el esclarecimiento de los hechos. Con estos datos, la Fiscalía Municipal llevará adelante las presentaciones y denuncias pertinentes ante los organismos competentes.

Desde el municipio se remarca que el compromiso y la participación ciudadana son fundamentales para proteger las obras que se realizan con recursos públicos y que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

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