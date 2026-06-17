Se realizó con éxito la feria de exposición y ventas “Sabores Bandeños”

La actividad se desarrolló en la plaza Manuel Belgrano y permitió exhibir y comercializar productos elaborados por participantes de los talleres de Panadería Artesanal y Mi Rotisería Saludable.

Hoy 13:42

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Nutrición Comunitaria, realizó con éxito la feria de exposición y ventas “Sabores Bandeños”, con el objetivo de promover la producción y los emprendimientos locales.

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La actividad se desarrolló el martes a la tarde en la plaza Manuel Belgrano, dónde también se efectuó la entrega de certificados a las 162 personas que participaron en los talleres de Panadería Artesanal para Emprendedores y Mí Rotisería Saludable.

De este modo, los vecinos pudieron disfrutar y adquirir una amplia variedad de elaboraciones gastronómicas que forman parte de la tradición culinaria y sabores característicos de la ciudad de La Banda.

Los organizadores también anunciaron que la próxima semana se abrirán las inscripciones para nuevos talleres. Los interesados deben dirigirse a la Dirección de Nutrición Comunitaria situada en la calle Irigoyen N° 59, de lunes a viernes de 8 a 18.

La directora del área, María Ríos destacó lo siguiente sobre estas propuestas: “Hoy estamos realizando la entrega de certificados de las personas que han culminado los talleres de capacitación, en el marco de una exposición y venta de productos elaborados por ellas.

A través de los talleres de capacitación han logrado un conocimiento óptimo, y ya están en condiciones de comenzar un nuevo camino como emprendedores, ya que cada uno va a llevar a su casa el conocimiento necesario para emprender su propio negocio.

De este modo, los participantes aprendieron a elaborar productos como bondiolas, pizzerías de pollo, arrollados de acelga, tortitas saludables de zanahoria, albóndigas de zanahoria con atún, entre otras cosas”.

Agregó: “Entre los dos talleres han participado 162 personas que han culminado con éxito los talleres. Aún continúa un equipo trabajando en otros talleres, pero los que han culminado son 162 personas.

Los talleres estuvieron a cargo de Fabiana Díaz, Olga Brazo, Laura Rodríguez y Roberto Moya, impulsor del Taller de Panadería Artesanal.

Estas iniciativas tienen como fin que la Dirección de Nutrición no solamente cumple la función de asistencia, sino que también brinde conocimientos vinculados a la salud.

Consideramos que esto es muy importante, sobre todo nosotros trabajamos para educar sobre la salud de los niños, concientizando a los papás que el niño necesita una dieta saludable y que también lo pueden obtener en una rotisería.

La idea es inculcar a las rotiserías que tengan la opción de algo saludable para brindar a la gente.

Por último, quiero agradecer al intendente Roger Nediani, que gracias a su apoyo hemos podido desarrollar con éxito los talleres; al Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Lic. Matías Nediani, podemos llevar a cabo todo esto de forma gratuita para toda la comunidad bandeña”.