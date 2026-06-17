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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 14º
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Profundo dolor en La Banda: familiares y amigos despidieron al adolescente que murió mientras jugaba al fútbol

El último adiós al joven de 15 años estuvo marcado por la tristeza y la conmoción. Decenas de personas acompañaron a la familia en el velorio tras la repentina muerte ocurrida durante un partido con amigos.

Hoy 18:46

En medio de escenas de profundo dolor y conmoción, familiares, amigos, compañeros y vecinos despidieron este miércoles los restos del adolescente de 15 años que perdió la vida tras descompensarse mientras jugaba al fútbol en una cancha del barrio Primero de Mayo, en la ciudad de La Banda.

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El velorio estuvo marcado por la tristeza de quienes se acercaron para acompañar a la familia en este difícil momento. Abrazos, lágrimas y palabras de consuelo se repitieron durante la despedida de un joven que era muy querido en su entorno y cuya repentina partida generó un fuerte impacto en toda la comunidad.

La tragedia ocurrió el martes, cuando el adolescente participaba de un partido recreativo junto a amigos. De acuerdo con las primeras informaciones, habría recibido un pelotazo en el pecho y, segundos después, comenzó a descompensarse, lo que generó desesperación entre quienes se encontraban en el lugar.

Ante la emergencia, fue asistido y trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, ingresó al centro asistencial sin signos vitales y no pudo ser reanimado.

La muerte del adolescente dejó una profunda huella en La Banda, donde decenas de personas se unieron para acompañar a sus familiares y darle el último adiós en una despedida cargada de emoción y tristeza.

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