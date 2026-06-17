Lionel Messi y Cristiano Ronaldo alcanzaron un récord histórico con seis participaciones en Mundiales

El "10" y el "7" volvieron a hacer historia al convertirse en los primeros futbolistas en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo. El capitán argentino, además, continúa ampliando su legado con nuevas marcas en el Mundial 2026.

Hoy 17:47

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen agrandando una rivalidad que marcó una era y ahora comparten un lugar privilegiado en la historia del fútbol. Con sus respectivas titularidades en el Mundial 2026, ambos alcanzaron las seis participaciones en Copas del Mundo, una cifra sin precedentes para dos jugadores de campo.

El capitán de la Selección Argentina logró el registro al ser titular frente a Argelia en el debut del Grupo J, encuentro en el que además brilló con un hat-trick. De esta manera, dejó atrás el récord de cinco Mundiales que compartían leyendas como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal.

Un día más tarde, Cristiano Ronaldo igualó la marca al integrar el once inicial de Portugal frente a República Democrática del Congo. De esta forma, las dos máximas figuras del fútbol contemporáneo volvieron a coincidir en un hito que refleja la extraordinaria longevidad de sus carreras al máximo nivel.

El selecto grupo también incluye al arquero mexicano Guillermo Ochoa, quien fue convocado para el torneo y suma seis ediciones mundialistas. Sin embargo, el experimentado guardameta no tuvo participación en las primeras dos citas de su trayectoria y en la actual competencia ocupa un lugar como suplente.

Además de alcanzar una nueva marca, Messi continúa ampliando otros registros históricos. Con 27 partidos disputados en Copas del Mundo, se mantiene como el futbolista con más presencias en la historia del certamen, por encima de Lothar Matthäus, Miroslav Klose y Paolo Maldini. Como si fuera poco, el estreno frente a Argelia también significó su encuentro número 200 con la camiseta de la Selección Argentina, reafirmando un legado que parece no tener techo.