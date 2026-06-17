Fuentes destacó el compromiso del personal de Defensa Civil al cumplir un nuevo aniversario

En la oportunidad también se entregaron cascos, rompevientos impermeables y herramientas a todos los trabajadores del área.

Hoy 22:21

La intendente, Ing. Norma Fuentes, encabezó el acto conmemorativo por el 29° aniversario de la Subdirección de Defensa Civil, donde destacó la importante labor que desempeña el organismo en la prevención, asistencia y protección de la comunidad ante situaciones de emergencia.

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También participaron los secretarios de Coordinación, Mario Benavente; de Gobierno, Walter Medina Salomón; de Economía, Anabel Arce; y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; y el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, entre otras autoridades.

La jefa comunal reconoció "el compromiso y la vocación de servicio de los empleados, cuya tarea resulta fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de la población, brindando respuestas rápidas ante cualquier contingencia".

"Cuando trabajamos todos juntos y unimos nuestros esfuerzos, podemos superar situaciones difíciles, como incendios o la reciente crecida histórica del río Dulce, donde logramos minimizar los daños y no tuvimos que lamentar hechos de gravedad", afirmó.

Por su parte, el titular de la repartición, Daniel Pikaluk, reafirmó el compromiso de continuar trabajando en acciones de prevención y asistencia para toda la comunidad y agradeció a la Ing. Fuentes "por la permanente provisión de uniformes y herramientas que nos permiten desarrollar nuestra labor de manera óptima".

En esta oportunidad, se entregaron cascos, rompevientos impermeables y herramientas a todos los trabajadores del área. Además, se homenajeó a quienes accedieron al beneficio de la jubilación durante el corriente año y se otorgaron certificados a los familiares de agentes fallecidos, con el propósito de mantener vivo su recuerdo.