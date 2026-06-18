Capacitarán sobre aplicaciones de drones en el agro: "La tecnología ya es una realidad en el campo"

Dicha capacitación está orientada a productores, ingenieros, asesores técnicos, contratistas y pilotos rurales que buscan profesionalizar el uso de esta tecnología en el ámbito agropecuario.

Hoy 20:30

La Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y la empresa Vuelo Verde realizarán en Quimilí la tercera edición de la Certificación de Idoneidad para el Manejo de Drones Aplicados a la Agricultura, una propuesta destinada a productores, ingenieros, asesores técnicos, contratistas y pilotos rurales que buscan profesionalizar el uso de esta tecnología en el ámbito agropecuario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La capacitación se desarrollará los días 25, 26 y 27 de junio, en la Escuela de Artes y Oficios de Quimilí, con una carga horaria de 30 horas reloj en modalidad presencial y cupos limitados.

En diálogo con Radio Universidad, el director de Vuelo Verde y responsable de la capacitación, Juan Pablo Suárez Ríos, destacó que la iniciativa surge a partir de una necesidad concreta del sector productivo.

"Hemos visto que existe una demanda creciente de mano de obra calificada. Cada vez más productores incorporan drones a sus sistemas productivos y necesitan capacitarse para aprovechar todo su potencial", explicó.

La propuesta, aprobada por resolución de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, está orientada especialmente a personas que ya cuentan con experiencia en el manejo de drones y buscan perfeccionar sus conocimientos para desempeñarse profesionalmente como pilotos aplicadores.

Una tecnología que transforma la producción

Durante la entrevista, Suárez Ríos explicó que los drones agrícolas atraviesan una etapa de fuerte expansión en Argentina y particularmente en Santiago del Estero, donde en los últimos años comenzó a crecer el interés de productores y contratistas por incorporar estas herramientas.

Según detalló, los drones permiten realizar aplicaciones de fitosanitarios, fertilización y siembra al voleo, además de generar información estratégica mediante sensores y cámaras especializadas que ayudan a detectar plagas, malezas o situaciones de estrés en los cultivos antes de que sean visibles a simple vista.

"Lo interesante es que el productor puede intervenir de manera temprana, ahorrar recursos y mejorar la eficiencia de su sistema productivo", señaló.

Asimismo, remarcó que se trata de una tecnología vinculada a la agricultura de precisión, ya que permite realizar aplicaciones más controladas, ajustar parámetros de trabajo y optimizar el uso del agua y de los insumos.

Más que aprender a volar un dron

Uno de los ejes centrales de la capacitación será la formación integral de los participantes. "No se trata solamente de despegar o aterrizar un dron. La idea es formar pilotos aplicadores con conocimientos sobre planificación, clima, estrategias de aplicación y seguridad operacional", sostuvo Suárez Ríos.

En ese sentido, indicó que durante las jornadas también participarán especialistas e ingenieros que abordarán aspectos vinculados a la agronomía, la meteorología y la gestión de aplicaciones agrícolas.

La capacitación combinará contenidos teóricos y prácticos, permitiendo a los asistentes trabajar con equipamiento profesional y conocer los distintos tipos de drones utilizados actualmente en el sector agropecuario.

Una oportunidad para profesionalizarse sin salir de la región

Desde la organización destacaron que llevar la certificación a Quimilí representa una oportunidad para que productores y técnicos del este santiagueño puedan acceder a formación especializada sin necesidad de trasladarse a otras provincias.

Además, remarcaron que la articulación entre la UNSE y Vuelo Verde busca fortalecer la transferencia de conocimientos y acompañar la incorporación de tecnologías que hoy tienen un impacto creciente en la producción agrícola.

"La tecnología llegó al campo y llegó para quedarse. La capacitación es fundamental para que quienes trabajan en el sector puedan aprovechar todas las ventajas que ofrecen estas herramientas", concluyó Suárez Ríos.