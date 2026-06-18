La Policía de Santiago intercambió experiencias con fuerzas de seguridad de Francia sobre prevención del delito

El encuentro se realizó en la Escuela de Reentrenamiento Policial y reunió a autoridades provinciales y especialistas franceses para analizar estrategias de seguridad ciudadana, investigación criminal y lucha contra el crimen organizado.

Hoy 21:11

Con el objetivo de fortalecer la capacitación y el intercambio de conocimientos en materia de seguridad, integrantes de la Policía de Santiago del Estero participaron de una jornada de trabajo junto a representantes de las fuerzas de seguridad francesas, donde compartieron experiencias sobre modelos de gestión policial, prevención del delito y los desafíos que plantea el contexto actual.

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La actividad se desarrolló en la Escuela de Reentrenamiento Policial y fue organizada con el auspicio del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto y la Secretaría de Seguridad.

La capacitación estuvo a cargo del teniente coronel Vincent Audon, integrante de la Gendarmería Nacional Francesa y actual agregado de Seguridad Interior Regional del Ministerio del Interior de Francia en Argentina, y del comandante de Policía Alexis Godmé, agregado adjunto de Seguridad Interior en la Embajada de Francia.

Durante la disertación, denominada "Modelo policial francés, nuevos desafíos y problemáticas actuales. Visión de Francia en la Región Cono Sur-Argentina", los especialistas expusieron sobre distintas estrategias aplicadas en materia de seguridad pública y prevención del delito.

El encuentro fue encabezado por el jefe de Policía de la provincia, comisario general Laureano Francisco Silva, acompañado por el subjefe de Policía, comisario general Walter Guillermo Gómez. También participaron integrantes de la Plana Mayor Policial, directores generales, oficiales superiores y personal de distintas áreas de la fuerza.

A lo largo de la jornada se abordaron temáticas vinculadas a la investigación criminal, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las nuevas modalidades delictivas que enfrentan las fuerzas de seguridad en distintos países.

Asimismo, los expositores compartieron experiencias relacionadas con la cooperación internacional y las herramientas utilizadas por Francia para enfrentar fenómenos criminales complejos, destacando la importancia del trabajo coordinado entre organismos de seguridad.

El intercambio permitió además conocer aspectos de planificación operativa, gestión institucional y estrategias preventivas implementadas por la fuerza francesa, generando un espacio de diálogo y reflexión entre los participantes.

Entre los antecedentes más destacados de los disertantes, se encuentra la participación del teniente coronel Audon en la coordinación operativa de los Juegos Olímpicos de París 2024, además de su experiencia en tareas de cooperación internacional desarrolladas en Francia y España.

Por su parte, Alexis Godmé cuenta con una amplia trayectoria en investigación criminal, combate al narcotráfico y cooperación policial internacional, desempeñándose en áreas especializadas de la Policía Judicial francesa.

Desde el Gobierno provincial señalaron que este tipo de encuentros forman parte de una política de actualización permanente de las fuerzas de seguridad, promoviendo el intercambio de experiencias y la cooperación con organismos internacionales para fortalecer las capacidades operativas y de prevención del delito en Santiago del Estero.