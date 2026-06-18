La intendente Fuentes y el secretario Benavente recibieron al equipo femenino del Club Central Córdoba

Las jugadoras presentaron los trofeos obtenidos en competencias regionales y nacionales durante un encuentro realizado en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 22:15

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, recibieron en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital al plantel femenino del Club Atlético Central Córdoba, que le presentaron los trofeos conseguidos durante los últimos torneos del que participaron a nivel regional y nacional.

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Por la Municipalidad, acompañaron a la jefa comunal y al secretario, el subsecretario de Economía, Francisco Zamora, y por la entidad deportiva estuvieron Anita Juárez y el Prof. Walter Mendoza coordinando al equipo integrado por: Aldana Villalba, Abril Villarreal, Sofía Morales, Yisela Barraza, Morena Díaz, Natalia Carranza, Nataly Cortez, Mora Galeano, Nelda Pereyra, Valentina Argañaraz, Celeste Carrizo, Daniela Mendoza y Vanina Arévalo.

Desde la entidad deportiva agradecieron a la Municipalidad por el permanente acompañamiento al equipo y a la misma institución y por impulsar el deporte en la juventud.