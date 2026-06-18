En vivo: México y Corea del Sur se juegan la cima del grupo A del Mundial 2026

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
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|DG
|Pts
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|1
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|1
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|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|2
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|1
|0
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|1
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|3
|3
|
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|-3
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|0
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|3
|
|0
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|0
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|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|4
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|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|1
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|3
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|0
|3
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|DG
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|1
|0
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Ambos llegan tras ganar en el debut y buscarán un nuevo triunfo para asegurar su lugar en la próxima instancia. Se enfrentarán este miércoles desde las 22.00 en el Estadio Guadalajara por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026.
Con el objetivo de sellar anticipadamente la clasificación a los 16avos de final, México y Corea del Sur protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo A. El partido se disputará desde las 22.00 en el Estadio Guadalajara, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y transmisión de TyC Sports.
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