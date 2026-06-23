En vivo: Colombia busca otra victoria y la clasificación ante Congo en el Mundial 2026

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|0
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|E
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|GF
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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El equipo de Néstor Lorenzo viene de vencer a Uzbekistán y quiere sellar su pase a los 16avos de final. El conjunto africano llega motivado tras empatar ante Portugal en su debut mundialista.
Colombia y República Democrática del Congo se enfrentarán este martes desde las 23.00 en el Estadio Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.
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