¿Volverán las lluvias intensas a Santiago del Estero? una meteoróloga explicó qué esperar por la llegada de "El Niño"

Natalia Bonel explicó en Radio Panorama que el fenómeno comenzará a desarrollarse durante la primavera y el verano, aunque aclaró que su impacto en Santiago del Estero no puede anticiparse con certeza.

Hoy 20:42

La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Natalia Bonel, aseguró que el fenómeno de El Niño se encuentra en una etapa de transición hacia su fase activa, aunque advirtió que todavía no es posible determinar con precisión cuál será su impacto en Santiago del Estero, ya que la provincia está influenciada por distintos patrones atmosféricos que deben monitorearse de manera permanente.

Durante una entrevista con Radio Panorama, la especialista recordó que recientemente participó de una jornada organizada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de Santiago del Estero, donde se presentó un informe sobre el impacto multidimensional del fenómeno de El Niño en la provincia.

En ese marco, explicó que las intensas lluvias registradas durante el último otoño no estuvieron relacionadas con El Niño, sino con otros patrones meteorológicos de menor escala.

"Marzo fue récord de precipitación en la historia de la estación meteorológica de Santiago del Estero. En el trimestre enero-febrero-marzo se acumularon más de 800 milímetros, pero esas lluvias no tuvieron que ver con el fenómeno de El Niño", señaló.

Morel explicó que actualmente El Niño atraviesa una transición desde una fase neutra hacia una fase activa, aunque precisó que su mayor influencia suele manifestarse durante la primavera y el verano.

Santiago del Estero, una región con múltiples factores climáticos

La especialista aclaró que Santiago del Estero es una zona de transición climática, por lo que la respuesta al fenómeno de El Niño no siempre es igual que en otras regiones del país.

"No todos los eventos de El Niño generan la misma respuesta y Santiago del Estero es uno de los lugares donde la señal no es tan clara", indicó.

Según explicó, mientras que en regiones como el Litoral y la Pampa Húmeda suele asociarse a mayores precipitaciones y temperaturas, en Santiago es necesario observar otros indicadores atmosféricos de corto plazo que pueden potenciar o debilitar esos efectos.

Por ese motivo, sostuvo que todavía no es posible afirmar si durante el próximo verano volverán a repetirse las lluvias intensas registradas en los últimos meses.

Las tormentas intensas seguirán dependiendo de otros factores

Morel explicó que durante el verano santiagueño predominan masas de aire cálidas y húmedas provenientes del norte, las cuales, al interactuar con el ingreso de frentes fríos, pueden generar tormentas convectivas, caracterizadas por abundante lluvia en poco tiempo y fuerte actividad eléctrica.

Indicó que la ocurrencia de estos eventos dependerá también del comportamiento de otros índices climáticos, como la Oscilación Antártica (SAM), que influye en el avance de frentes fríos hacia el norte del país.

El calentamiento global modifica los efectos de El Niño

Durante la entrevista, la meteoróloga remarcó que el calentamiento global constituye un fenómeno distinto a El Niño, aunque ambos pueden interactuar.

Explicó que El Niño es un proceso natural que existe desde hace décadas, pero actualmente se desarrolla en un contexto de temperaturas globales más elevadas.

"El fenómeno sigue ocurriendo naturalmente, pero sus impactos ya no son exactamente los mismos porque hoy el planeta atraviesa un proceso de calentamiento global", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que ya existen evidencias concretas del aumento de la temperatura global y de sus consecuencias en distintas regiones del mundo.

También influyen las modificaciones realizadas por el hombre

Morel agregó que los cambios en el uso del suelo también alteran la forma en que responden los ecosistemas frente a lluvias intensas o períodos de sequía.

Explicó que la transformación de áreas naturales en superficies destinadas a la producción agrícola modifica la capacidad del suelo para absorber el agua y cambia el comportamiento de los fenómenos meteorológicos sobre esos territorios.

La preocupación por la situación del Servicio Meteorológico Nacional

Sobre el final de la entrevista, la meteoróloga también se refirió a la actualidad del Servicio Meteorológico Nacional, donde denunció una importante reducción de personal.

"Hasta antes del 15 de abril éramos alrededor de 780 trabajadores civiles en todo el país y fueron despedidas unas 140 personas. Hay áreas que quedaron muy debilitadas y estamos haciendo mucho más trabajo del que nos corresponde", manifestó.

Pese a ese escenario, aseguró que el compromiso del personal se mantiene intacto.

"Seguimos haciendo todo lo que podemos porque quienes estamos en el Servicio Meteorológico amamos nuestro trabajo", concluyó.