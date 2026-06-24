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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 13º
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Locales

Funcionarios y personal de la municipalidad se capacitaron para la puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión Municipal

Durante el encuentro, el subsecretario de Economía, Francisco Zamora, explicó los aspectos operativos vinculados con la implementación de esta nueva herramienta tecnológica.

Hoy 20:31

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, mantuvieron una reunión de trabajo con funcionarios y empleados del área de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de avanzar en los preparativos para la puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGEM).

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Durante el encuentro, el subsecretario de Economía, Francisco Zamora, explicó los aspectos operativos vinculados con la implementación de esta nueva herramienta tecnológica, que permitirá optimizar los procesos administrativos, mejorar el seguimiento de expedientes y agilizar la gestión interna de las distintas áreas municipales.

Los funcionarios destacaron la importancia de la capacitación y el compromiso de los agentes municipales para garantizar una transición eficiente hacia este sistema, que representa un paso significativo en el proceso de modernización y transformación digital de la administración pública local.

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