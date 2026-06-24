Argentina se suma a una alianza impulsada por Trump para desarrollar IA y minerales estratégicos

El Gobierno confirmó la incorporación del país a PAX SILICA, una iniciativa internacional orientada a fortalecer las cadenas de suministro para la inteligencia artificial.

Hoy 20:34

El Gobierno nacional anunció este miércoles la incorporación de Argentina a PAX SILICA, una coalición internacional promovida por la administración del presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de garantizar el abastecimiento global de insumos estratégicos para el desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías de avanzada.

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La noticia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien destacó que la adhesión permitirá fortalecer la cooperación internacional para atraer inversiones, ampliar la infraestructura tecnológica y fomentar nuevas oportunidades de desarrollo productivo.

Según explicó el funcionario, la participación argentina en esta iniciativa contribuirá a consolidar al país como un actor relevante dentro de las cadenas globales de suministro vinculadas a la producción tecnológica, especialmente en sectores relacionados con minerales críticos y recursos estratégicos.

La decisión forma parte de la estrategia del Gobierno para posicionar a Argentina como proveedor confiable de insumos esenciales para la fabricación de microchips, semiconductores y otros componentes fundamentales para el crecimiento de la inteligencia artificial.

En este contexto, recursos como el litio, el cobre y otros minerales considerados estratégicos vuelven a ocupar un lugar central dentro de la agenda económica y de política exterior, con la expectativa de impulsar nuevos proyectos de inversión y procesamiento industrial.

Desde la Cancillería señalaron además que la adhesión a PAX SILICA complementa acuerdos bilaterales firmados recientemente con Estados Unidos en materia de minería y procesamiento de minerales críticos, profundizando la cooperación entre ambos países en sectores considerados clave para el futuro tecnológico.

La formalización del ingreso argentino a la iniciativa se realizará en Washington y estará a cargo del embajador Alejandro Oxenford, quien representará al país durante la firma del acuerdo.

Mientras tanto, Quirno acompañará al presidente Javier Milei en una gira internacional que incluirá actividades en España, donde mantendrán reuniones con empresarios y participarán de encuentros vinculados a inversiones y desarrollo económico.

Con esta incorporación, el Gobierno apuesta a reforzar la inserción internacional del país en sectores vinculados a la innovación tecnológica y a los recursos naturales estratégicos, en un contexto de creciente competencia global por el abastecimiento de insumos para la economía digital.