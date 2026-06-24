Entregaron el decreto de renovación de la concesión del inmueble para el trabajo solidario de la Fundación Mujer

La intendente Fuentes oficializó la entrega de la concesión a representantes de la fundación.

Hoy 20:34

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, entregaron a la Fundación Mujer el decreto de prórroga de la concesión de uso del inmueble ubicado en la intersección de las calles Milburg y Andes, del barrio Colón, por un plazo de diez años.

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Participó de la ceremonia la comisión directiva de la institución, encabezada por su presidenta, Dra. Delia Raab de Álvarez. También estuvo presente el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón.

Esta decisión tiene como objetivo fortalecer el trabajo social, comunitario y de acompañamiento que la Fundación Mujer desarrolla en beneficio de la comunidad, brindándole las condiciones necesarias para continuar impulsando programas, proyectos y actividades orientadas al desarrollo integral de las mujeres y sus familias.

"Es una decisión política del municipio acompañar a todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan y generan respuestas concretas para la comunidad, promoviendo espacios que contribuyan al bienestar, la inclusión y, en este caso, a la salud integral de las mujeres", expresó la jefa comunal.

Por su parte, la Dra. Raab de Álvarez destacó que "la concesión otorgada permitirá que nuestra fundación continúe desarrollando iniciativas en un espacio adecuado y con las condiciones necesarias para planificar acciones a largo plazo en favor de la comunidad". Asimismo, remarcó el trabajo articulado que lleva adelante la Fundación Mujer con la Provincia y la Municipalidad.