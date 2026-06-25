Anunciaron la 17° Jornada Internacional de Fertirriego y Uso Eficiente del Agua

El encuentro se realizará el 3 de julio en el Centro Cultural "Sixto Palavecino" y reunirá a especialistas, productores, empresas e instituciones para abordar tecnologías de riego, innovación, comercialización y financiamiento para el sector agropecuario.

Hoy 19:05

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia anunció oficialmente la 17° Jornada Internacional de Fertirriego y Uso Eficiente del Agua, que se realizará el próximo 3 de julio de 8.30 a 13 en el Centro Cultural “Sixto Palavecino” de Fernández, departamento Robles.

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El anuncio estuvo a cargo del secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra; la intendente de Fernández, Yanina Iturre; la vicerrectora de la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse), Liliana Abdala; Eduardo Jorge en representación del Inta, y la diputada provincial Victoria Lorenzo.

En este sentido, Suárez resaltó la importancia de esta actividad impulsada a través del Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología y la intendenta de Fernández, donde habrá conferencias de especialistas en riegos presurizados, mercados y comercialización. También habrá stands de firmas privadas que ofrecen bienes, servicios y herramientas financieras.

Por su parte, la intendente Iturre dijo: “Es un verdadero orgullo que una jornada de esta magnitud se desarrolle en Fernández, porque nos posiciona como punto de encuentro para la capacitación, innovación y el intercambio de conocimientos”.

Seguidamente Vizgarra invitó a productores, profesionales y estudiantes de ciencias agropecuarias a participar de esta jornada que presentará charlas técnicas vinculadas a la producción y sobre aspectos comerciales y de estrategias financieras. Además habrá demostraciones de tecnologías aplicadas al sector agropecuario y otras empresas.

A su turno, la vicerrectora de la Ucse resaltó la importancia del trabajo colaborativo de todas las instituciones y, en ese sentido, dijo que la universidad hará su aporte “desde la academia para complementar el conocimiento y la generación de conocimiento aplicado, sobre todo en innovación tecnológica, estrategias de comercialización y la sostenibilidad de la región de nuestra provincia.”

Finalmente, Eduardo Jorge dijo que la jornada de Fertirriego “permite mostrar un norte en lo que son las tecnologías de aplicación del agua, insumo principal para cualquier producción agrícola y, sobre todo, en este contexto de la provincia que está en el semiárido”.

Adelantó que en esta ocasión se pondrá énfasis en el riego sub-superficial, con experiencias en la provincia, con el fin de que los productores locales incursionen en estas tecnologías, como también en los agro-negocios y la búsqueda de mercados y fuentes de financiamiento para escalar y llegar a estas tecnologías.