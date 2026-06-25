Valeria Gastaldi, de Bandana: “Después de 25 años no puedo creer que vamos por primera vez a Santiago del Estero”

La cantante dialogó en vivo con el programa de streaming "¿Qué no me has visto?", y expresó su emoción por el debut del grupo en la provincia. Adelantó detalles del show del 3 de julio en La Banda.

Hoy 19:35

En la previa de su llegada a la provincia, Valeria Gastaldi, integrante de Bandana, dialogó vía Zoom con el programa de streaming “¿Qué no me has visto?” de Panorama Play, donde compartió su emoción por el histórico debut del grupo en Santiago del Estero.

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“Después de 25 años, no puedo creer que iremos por primera vez a Santiago, estamos todas muy contentas y agradecidas”, expresó la cantante, destacando la expectativa que genera para la banda presentarse en una provincia donde nunca habían actuado.

Durante la entrevista, Gastaldi remarcó que el reencuentro con el público en esta nueva etapa de Bandana se vive con entusiasmo y gratitud, no solo por el regreso a los escenarios sino también por la posibilidad de recorrer distintas provincias del país.

La artista también adelantó que el show previsto para el viernes 3 de julio en el Nodo Tecnológico de La Banda contará con un repertorio especialmente preparado para esta gira, en la que buscan combinar los clásicos que marcaron a toda una generación con nuevas propuestas para el público actual.

En ese sentido, destacó el vínculo que el grupo mantiene con sus fanáticos y la emoción de reencontrarse con audiencias que siguen acompañando a Bandana desde sus inicios.