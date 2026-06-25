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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 14º
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La UCSE realizará una Cátedra Abierta sobre consentimiento informado y derechos del paciente

La actividad se desarrollará el viernes 26 de junio y estará a cargo de la Dra. Julieta Crippa. Está destinada a estudiantes, profesionales de la salud y público interesado en aspectos éticos y legales de la práctica sanitaria.

Hoy 19:10
Cátedra Abierta

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) llevará adelante una Cátedra Abierta sobre “Consentimiento Informado, los Derechos del Paciente y Abordaje Integral en Salud”, un espacio académico orientado a profundizar en aspectos centrales de la práctica sanitaria contemporánea.

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La actividad se realizará el viernes 26 de junio a las 16 horas, en el Aula 11 de la UCSE, y estará a cargo de la Dra. Julieta Crippa, abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino.

La propuesta está dirigida a estudiantes de cuarto año de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, alumnos de otras carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud, profesionales del área, integrantes de colegios profesionales y público interesado en la gestión de riesgos legales vinculados al ejercicio de la salud.

Durante el encuentro se abordarán ejes vinculados al consentimiento informado, los derechos de los pacientes y la importancia de un abordaje integral que contemple tanto la dimensión clínica como los aspectos éticos y legales en la relación entre profesionales y pacientes.

Desde la organización destacaron que se trata de un espacio de formación y actualización que busca fortalecer las herramientas conceptuales y prácticas en torno a la toma de decisiones en el ámbito sanitario, con foco en la protección de los derechos de las personas.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del código QR disponible en la convocatoria difundida por la institución en sus redes sociales oficiales.

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