La UCSE realizará una Cátedra Abierta sobre consentimiento informado y derechos del paciente

La actividad se desarrollará el viernes 26 de junio y estará a cargo de la Dra. Julieta Crippa. Está destinada a estudiantes, profesionales de la salud y público interesado en aspectos éticos y legales de la práctica sanitaria.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) llevará adelante una Cátedra Abierta sobre “Consentimiento Informado, los Derechos del Paciente y Abordaje Integral en Salud”, un espacio académico orientado a profundizar en aspectos centrales de la práctica sanitaria contemporánea.
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La actividad se realizará el viernes 26 de junio a las 16 horas, en el Aula 11 de la UCSE, y estará a cargo de la Dra. Julieta Crippa, abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino.
La propuesta está dirigida a estudiantes de cuarto año de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, alumnos de otras carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud, profesionales del área, integrantes de colegios profesionales y público interesado en la gestión de riesgos legales vinculados al ejercicio de la salud.
Durante el encuentro se abordarán ejes vinculados al consentimiento informado, los derechos de los pacientes y la importancia de un abordaje integral que contemple tanto la dimensión clínica como los aspectos éticos y legales en la relación entre profesionales y pacientes.
Desde la organización destacaron que se trata de un espacio de formación y actualización que busca fortalecer las herramientas conceptuales y prácticas en torno a la toma de decisiones en el ámbito sanitario, con foco en la protección de los derechos de las personas.
Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del código QR disponible en la convocatoria difundida por la institución en sus redes sociales oficiales.