Caso Agostina Vega: un imputado amplió su indagatoria y su defensa aseguró que fue “engañado”

Se trata de Eduardo Javier Medina Allende, abogado de Osvaldo Fassetta, quien declaró en la causa por el femicidio y apuntó contra el principal acusado, Claudio Barrelier.

Hoy 19:12

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves nuevos movimientos judiciales, tras la ampliación de la declaración indagatoria de uno de los imputados en la causa, en el marco del expediente que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón.

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Se trata de Eduardo Javier Medina Allende, abogado defensor de Osvaldo Fassetta, quien brindó su versión ante la Justicia y apuntó a la estrategia del principal acusado del crimen, Claudio Barrelier.

En su declaración, el letrado sostuvo que su defendido habría sido “engañado” por Barrelier respecto de lo ocurrido la noche del hecho. Según expuso, Fassetta habría recibido una explicación falsa sobre la desaparición de la víctima, vinculada a la supuesta salida de Agostina en un vehículo.

“Estaba engañado por Barrelier porque había recibido la misma explicación que le había dado a la mamá de Agostina, que era que Agostina se había subido a un auto rojo”, expresó el abogado.

En ese sentido, la defensa insistió en que Fassetta no habría tenido participación directa en el hecho investigado y lo describió como un “perejil”, al señalar que no habría estado presente ni tenido conocimiento del crimen.

No obstante, el imputado residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde, según la investigación, se habría producido el femicidio, lo que lo vinculó indirectamente a los hechos bajo análisis.

La causa judicial mantiene imputaciones diferenciadas: Fassetta y Soledad Andreani están acusados por encubrimiento agravado, mientras que Barrelier está señalado como presunto autor del homicidio triplemente calificado.

La investigación continúa en etapa de instrucción, con nuevas medidas y declaraciones en curso para determinar el rol de cada uno de los involucrados en la cadena posterior al crimen.