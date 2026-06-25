La Konga brilló en el Movistar Arena con un espectáculo inolvidable

La Konga hizo vibrar el Movistar Arena en Buenos Aires durante su primer show de tres fechas programadas para este año, ofreciendo un espectáculo lleno de cuarteto y sorpresas musicales.

Hoy 19:13

La Konga, una de las bandas más icónicas del cuarteto argentino, deslumbró a sus fanáticos en el Movistar Arena de Buenos Aires, en un evento que marcó el inicio de tres fechas programadas para este año.

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Pablo Tamagnini, Diego Granadé y Nelson Aguirre pusieron a bailar al público con clásicos como La cabaña, Te mentiría, Universo paralelo y El mismo aire, además de sorprender con reversiones de temas de Luis Miguel, Raw Alejandro y Laura Pausini.

El espectáculo se extendió por casi tres horas, y a pesar de las bajas temperaturas, los asistentes se dejaron llevar por la música, mostrando sus mejores pasos de baile mientras celebraban los 23 años de carrera de La Konga.

La noche estuvo marcada por la alegría y el encuentro, características que definen la esencia de La Konga, y que quedaron evidenciadas en el vibrante show que ofrecieron el martes pasado en el estadio de Villa Crespo.

Durante el recital, diferentes artistas se unieron a La Konga, aportando su talento y contribuyendo al ambiente festivo con presentaciones de dos canciones cada uno.

Entre los invitados, se destacaron nombres como Eugenia Quevedo, Emanero, Maxi Espíndola y Candu Domínguez, quienes no quisieron perderse la oportunidad de compartir el escenario con la banda.

En un momento conmovedor, el Chaqueño Palavecino apareció para conectar a los presentes con las raíces argentinas, interpretando clásicos que resonaron en el corazón de todos los asistentes.