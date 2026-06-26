La relación entre temperatura y ahorro: consejos prácticos

Establecer la temperatura adecuada en el hogar puede resultar en un ahorro significativo en las facturas de energía. Según un estudio de 2022, ajustar el termostato solo dos grados puede reducir el consumo de energía hasta un 10%.

26/06/2026

En el contexto de la temperatura ideal para gastar menos, es fundamental comprender cómo el ajuste de la calefacción y el aire acondicionado impacta en el consumo energético. Con el aumento de los costos de la energía en Argentina, muchos buscan maneras de ahorrar sin sacrificar el confort.

La temperatura recomendada para el invierno es de aproximadamente 20 grados Celsius, mientras que en verano se sugiere mantenerla entre 24 y 26 grados. Según la Secretaría de Energía, cada grado que se sube o baja puede incrementar el consumo de energía significativamente.

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires indica que un ajuste de solo dos grados en el termostato puede reducir el consumo de energía hasta un 10%. Esto no solo ayuda a disminuir las facturas, sino que también contribuye a un menor impacto ambiental.

Además, es importante considerar el uso de aislantes térmicos en ventanas y puertas. Una casa bien aislada puede mantener la temperatura interna más estable, lo que reduce la necesidad de calefacción o refrigeración constante.

Por otro lado, el uso de ventiladores y la ventilación natural son estrategias efectivas para mantener una temperatura adecuada sin depender exclusivamente de sistemas de climatización. Esto puede ser especialmente útil en meses de transición, como la primavera y el otoño.

Finalmente, la educación sobre el uso eficiente de la energía es clave. Las campañas de concientización y los consejos prácticos pueden equipar a los ciudadanos con herramientas para gestionar su consumo de manera más eficaz, lo que se traduce en un hogar más sostenible y económico.