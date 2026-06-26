Crítica de "Letras robadas"

El director de 'Begin Again', John Carney, vuelve al cine para contar y la increíble historia del músico que vio cómo otro se hacía rico con su idea.

26/06/2026

Por Laura Pérez

Para Fotogramas

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Hace 30 años Robbie Williams conoció a un músico irlandés en un pub de Dublín, se tomaron unas pintas juntos y pasaron la noche charlando y componiendo una canción que se convertiría en la célebre ‘Angels’, un ‘hit’ que relanzó su carrera y le propició multimillonarios beneficios. Hoy en día ese irlandés todavía reclama una compensación justa por su autoría. Si alguien podía llevar al cine esta historia (o una muy parecida) es John Carney, especialista en rodar películas encantadoras sobre músicos y también sobre irlandeses.

Y si había una decisión de casting que hacía que todo cobrara sentido era la de Nick Jonas, que es exactamente lo que era Williams en su momento, una estrella de ‘boyband’ tratando de labrarse una carrera de prestigio en solitario. Es habitual que el director recurra a músicos reales en sus películas, como hizo en su momento con Adam Levine o con Glen Hansard.

También era clave la elección del perdedor, esa figura fundamental en el cine de Carney, como la Keira Knightley de ‘Begin Again’ (2013) o el Hansard de ‘Once’ (2007). Y ahí está magnífico Paul Rudd. Abarca todos los matices de quien deseó llenar estadios pero se quedó en cantante de una banda para bodas. Esto como epítome del fracaso de un músico ya se mencionaba en ‘Sing Street’ (2016), la mejor de sus películas. Pero quienes hablaban de esto entonces eran adolescentes. Aquí es un hombre maduro que ha aceptado que está bien así, pero al que aún se le escapa una mueca triste cuando piensa en lo que pudo ser.

Esta dicotomía entre el éxito y el fracaso es uno de los grandes temas del cine de Carney. Como lo es el poder de la música para conectar con otros, la gestión de los sueños que no se han cumplido o la familia. Pocos directores tienen un universo tan reconocible como este irlandés. Si han leído ‘El plagio’ de Daniel Jiménez (Ed. Pepitas de Calabaza) entenderán cómo alguien puede desquiciarse ante la injusticia del robo de una idea que acabaría convirtiéndose en un negocio millonario para otros mientras la vida de uno hace aguas.